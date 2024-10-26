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Posted 26 октября, 07:11

Published 26 октября, 07:11

Modified 26 октября, 07:13

Updated 26 октября, 07:13

Старый Владивосток построили под Москвой для съемок сериала «Арсеньев» (12+)

Попасть в старый Владивосток проще из Москвы — совсем рядом — видео

26 октября 2024, 07:11
Фото: vostokmedia.com

Старый Владивосток построили под Москвой для съемок сериала «Арсеньев» (12+)

Сюжет
Сериал
Съёмки сериала «Арсеньев» (12+), который был создан по инициативе губернатор Приморского края Олега Кожемяко и народного артиста России Евгения Миронова, прошли «экватор». Премьера восьмисерийного фильма состоится в 2026 году.

Натурные съемки сериала, напомним, велись во Владивостоке и в живописных местах Приморского края. А для того, чтобы снять множество других сцен, в парке «Москино» под Москвой построили старый Владивосток — исторический центр города. Такой, каким он был в 1904-1930-м годах.

Напомним, сериал, который снимает студия «Третий Рим» и главную роль в котором исполняет Евгений Миронов, отразит период с февраля 1904 года — начала Русско-японской войны, до 1930 года, расскажет об основных этапах жизни Владимира Арсеньева и покажет, как проходили его главные экспедиции с участием охотника Дерсу Узала.

Директор Приморского культурно-исторического центра Александр Шурыгин побывал в деревне Красная Пахра, где и построен «старый Владивосток» и был потрясён.

Видео: minkultpk.
— Поразителен масштаб декораций, воссоздавших центральные улицы и набережную старого Владивостока. После окончания съемок, созданные декорации станут музеем, посвященным Владимиру Арсеньеву, — приводит слова Александра Шурыгина министерство культуры и архивного дела Приморского края. — Съемки сериала уже преодолели экватор, отснято более половины материалов. Создатели фильма планируют завершить все съемки до конца этого года, поэтому на площадке очень плотный график, съемочный процесс ведется основной и второй малой группами.

Также в пресс-службе минкульта края отметили, что большое значение съемочная группа придаёт и исторической достоверности костюмов в сериале. Все максимально соответствует той эпохе, вплоть до мелочей, например, костюмы удэгейцев пошиты из настоящей рыбьей кожи.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что рассказал о ходе съёмок народный артист России Евгений Миронов.

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#Новости#Видео#Культура#Владивосток#Кино#Приморский край#Сериал
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