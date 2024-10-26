Попасть в старый Владивосток проще из Москвы — совсем рядом — видео

Натурные съемки сериала, напомним, велись во Владивостоке и в живописных местах Приморского края. А для того, чтобы снять множество других сцен, в парке «Москино» под Москвой построили старый Владивосток — исторический центр города. Такой, каким он был в 1904-1930-м годах.