Два года любви и добра: уникальный проект «Животные города В» отмечает день рождения

Два года — небольшой срок. Но проект «Животные города В» за это время сделал очень много. Согласитесь, выставки-раздачи животных — собак и кошек, организованные продуманно и в удобных для горожан местах, стали уже привычными для жителей Владивостока. Многие горожане, желающие взять домой питомца и сделать доброе дело, специально ждут такие выставки. За два года 990 хвостиков — весело крутящихся или гордо задранных — ушли с таких выставок вместе с новыми хозяевами. Счастливые! Отметим, что животных не раздают «абы как», а только по предъявлению документа, чтобы судьбу каждого котенка или собаки можно было отследить.