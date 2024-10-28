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Posted 28 октября, 08:21

Published 28 октября, 08:21

Modified 28 октября, 08:23

Updated 28 октября, 08:23

Уникальный зоозащитный проект во Владивостоке отмечает двухлетие

Два года любви и добра: уникальный проект «Животные города В» отмечает день рождения

28 октября 2024, 08:21
Фото: vlc.ru

Уникальный зоозащитный проект во Владивостоке отмечает двухлетие

Сюжет
Наш Город
Без малого тысяча хвостиков — кошек и собак, брошенных, беспризорных, оставленных на верную гибель, нашли любящих хозяев и дом, где тепло и сытно. Проект «Животные города В» (0+), который отмечает двухлетие, может гордиться своей работой по праву.

Зоозащитных организаций во Владивостоке немало. Но до недавнего времени все они существовали как бы сами по себе. А ведь народная мудрость про то, что прутик сломать легко, а вот веник — совсем не просто, вполне применима и в этом случае. Гуртом — всегда легче. И уж тем более — делать добрые дела.

— В 2022 году по инициативе главы города Владивостока Константина Шестакова был создан проект «Животные города В», — рассказали в пресс-службе администрации Владивостока. — Цель проекта — объединить зоозащитников, фонды, волонтеров, лидеров общественного мнения, кинологов, представителей власти и просто неравнодушных​ людей, дабы в итоге поставить работу по помощи бездомным животным на качественно новый, более высокий уровень, чтобы добиться популяризации гуманного отношения к каждому бездомному хвостику.

Два года — небольшой срок. Но проект «Животные города В» за это время сделал очень много. Согласитесь, выставки-раздачи животных — собак и кошек, организованные продуманно и в удобных для горожан местах, стали уже привычными для жителей Владивостока. Многие горожане, желающие взять домой питомца и сделать доброе дело, специально ждут такие выставки. За два года 990 хвостиков — весело крутящихся или гордо задранных — ушли с таких выставок вместе с новыми хозяевами. Счастливые! Отметим, что животных не раздают «абы как», а только по предъявлению документа, чтобы судьбу каждого котенка или собаки можно было отследить.

И 990 бездомных котов и собак, нашедших хозяев и дом, — это далеко не единственное достижение «Животных города В». Вот немного статистики:

  • 24000 килограмм корма собрано и передано фондам защиты животных (активное участие в этом приняли крупные спортивные клубы, школьники и горожане)
  • 1000 животных чипировано по льготной программе
  • 50 дог-боксов и 6 современных площадок для выгула и дрессировки собак установлено в парках и скверах
  • 7630 собак отловлено, стерилизовано и вакцинировано
  • 15000 школьников Владивостока приняли участие в «Уроках Добра»
  • Впервые запущен проект по профориентации подростков «Путь в кинологию»
  • 440 акций проведено в поддержку животных нашего города — выставки-раздачи животных, «Пикник для собак», фестивали, гранты, семейные выходные, субботники и многое другое
  • 70000 жителей приняли участие в мероприятиях
  • Впервые в городе заработала социальная реклама
  • Разработаны проекты современных площадок для дрессировки собак и комплекса для животных
  • 4335000 просмотров в социальных сетях.

Можно сказать, что проект стал территорией добра и искреннего — а главное — деятельного желания помочь бездомным животным.

Видео: pets_vl.
— «Животные города_В» помогли объединить многих любителей животных, — говорит куратор проекта, советник главы Владивостока Яна Красицкая. — И с каждым днем таких неравнодушных становится все больше. Очень охотно присоединяются к проекту кинологи, ветеринары, волонтеры и обычные жители города. Зоосообщества объединяются для проведения крупных мероприятий, направленных на укрепление сообщества владельцев животных. Развивается в городе и пэтс-френдли — часть культуры толерантности: все чаще собаку можно взять с собой в кафе, магазины, различные заведения, банки. Во Владивостоке всё чаще проходят общественно-развлекательные мероприятия с участием горожан и их питомцев. Также мы большое внимание уделяем молодому поколению владивостокцев. Безусловно, по-прежнему остается открытым вопрос воспитания культуры обращения с животным. Это кропотливая работа, но мы с ней потихоньку справляемся и она уже дает свои плоды. Уверена, дальше будет больше. Не сиюминутно, но неизбежно.

Ноябрьская (а выставки-раздачи животных проходят — с лёгкой руки проекта — во Владивостоке теперь ежемесячно) акция, на которой каждый желающий сможет если не забрать домой жаждущую любви, тепла и готовую дарить нежность и ласку хозяину собаку или кошку, то как минимум помочь фондам и приютам для животных кормом, например, уже не за горами — она состоится 9 ноября. Проекту «Животные города В» — 2 года, и он не намерен останавливаться.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье начата обязательная регистрация домашних животных.

Документы для собак вводят в Приморье? Началась обязательная регистрация животных
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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Приют для животных#Приморский край#Наш Город
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