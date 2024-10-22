vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 06:02

Published 22 октября, 06:02

Modified 22 октября, 06:05

Updated 22 октября, 06:05

Обязательную регистрацию собак начали в Приморском крае

Документы для собак вводят в Приморье? Началась обязательная регистрация животных

22 октября 2024, 06:02
Фото: Изображение Midjourney

Обязательную регистрацию собак начали в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Жителям Приморья напомнили о том, что обязательно нужно регистрировать своих домашних собак.

«Усы, лапы и хвост» теперь в прошлом. Жителей Приморского края просят обязательно регистрировать своих собак.

Сделать это можно в пунктах по борьбе с болезнями животных.

Регистрировать нужно питомцев старше трех месяцев.

Сама процедура бесплатна, стоимость чипирования, которое можно сделать дополнительно, начинается от 500 рублей.

Этот шаг обязателен для всех собак, независимо от их размера и породы.

Специалисты также напоминают, что нельзя гулять с питомцем без поводка и намордника, а также отпускать на самовыгул. Кроме того, хозяева должны убирать за своими собаками на улице.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение.

Штормовое: Циклон несет разрушительные ливни и ураганный ветер в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Ливни и грозы: штормовое предупреждение объявили в ПриморьеЧерные клубы дыма над городом: мощный пожар во Владивостоке попал на камеруЦентр управления в кризисных ситуациях МЧС работает прямо с площадки ВЭФ-2024
#Новости#Общество#Дальний Восток#Безопасность#Животные#Законодательство#Регистрация#Приморский край#Собака#Приморье#Ветеринария
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика