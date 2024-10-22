Документы для собак вводят в Приморье? Началась обязательная регистрация животных

Posted 22 октября, 06:02
Published 22 октября, 06:02
Modified 22 октября, 06:05
Updated 22 октября, 06:05
«Усы, лапы и хвост» теперь в прошлом. Жителей Приморского края просят обязательно регистрировать своих собак.
Сделать это можно в пунктах по борьбе с болезнями животных.
Регистрировать нужно питомцев старше трех месяцев.
Сама процедура бесплатна, стоимость чипирования, которое можно сделать дополнительно, начинается от 500 рублей.
Этот шаг обязателен для всех собак, независимо от их размера и породы.
Специалисты также напоминают, что нельзя гулять с питомцем без поводка и намордника, а также отпускать на самовыгул. Кроме того, хозяева должны убирать за своими собаками на улице.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение.