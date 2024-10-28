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Posted 28 октября, 06:59

Published 28 октября, 06:59

Modified 28 октября, 07:01

Updated 28 октября, 07:01

Капитальный ремонт лицея № 3 в разгаре во Владивостоке

Константин Шестаков: лицей № 3 в Садгороде создаём фактически с ноля — видео

28 октября 2024, 06:59
Фото: shestakovblog

Капитальный ремонт лицея № 3 в разгаре во Владивостоке

Сюжет
Школы
Лицей № 3, расположенный в пригороде Владивостока — Садгороде, сейчас на капитальном ремонте. Учебный корпус уже полностью готов, впереди — строительство стадиона и столовой, заявил глава Владивостока Константин Шестаков.
— На днях подключим учебный корпус к отоплению, завезём и расставим школьную мебель, — рассказал глава Владивостока. — Над ещё двумя объектами, который и составляют комплекс лицея, — стадионом и корпусом со столовой, работа будет продолжена.
Фото: shestakovblog

Константин Шестаков отметил, что стадион лицея сооружается фактически с ноля, как, впрочем, и другая инфраструктура.

— Здесь большая территория, и создаём по сути многофункциональный современный спортивный объект, — подчеркнул глава города. — Здесь будут футбольное поле, волейбольная и хоккейная площадка. Пользоваться стадионом смогут не только ученики лицея, но и жители Садгорода.
Видео: shestakovblog.

Все работы — в высокой стадии готовности, благоустройство территории будет завершено к концу ноября.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как идёт ремонт стадионов при школах Владивостока.

Завершился ремонт стадионов рядом со школами Владивостока
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#Новости#Видео#Владивосток#Константин Шестаков#Капитальный ремонт школ#Приморский край#Школы
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