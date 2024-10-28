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Posted 27 октября, 23:10

Published 27 октября, 23:10

Modified 27 октября, 23:12

Updated 27 октября, 23:12

В понедельник в Приморском крае местами пройдёт снег

Местами снег: погода напоминает приморцам, что скоро зима

27 октября 2024, 23:10
Фото: vostokmedia.com

В понедельник в Приморском крае местами пройдёт снег

Сюжет
Погода
Начало недели в Приморском крае — в большинстве районов — будет сухим и относительно тёплым. Однако местами по региону пройдёт снег.

Специалисты Примгидромета сообщают: над краем царит поле повышенного атмосферного давления — то есть циклон. Он принесёт в центральные районы Приморья небольшой снег. Но в целом по краю без осадков, ветер будет сильным, северо-западным. Ночью по краю заморозки до -5 градусов по Цельсию, днём воздух прогреется до +13.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, умеренный. Ждать особого тепла не стоит и одеваться следует с оглядкой на ветер и тот факт, что температура воздуха выше +9°C не поднимется.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда во Владивостоке снова будет дождь.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Осадки#Приморье
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