Местами снег: погода напоминает приморцам, что скоро зима

Posted 27 октября, 23:10
Published 27 октября, 23:10
Modified 27 октября, 23:12
Updated 27 октября, 23:12
Специалисты Примгидромета сообщают: над краем царит поле повышенного атмосферного давления — то есть циклон. Он принесёт в центральные районы Приморья небольшой снег. Но в целом по краю без осадков, ветер будет сильным, северо-западным. Ночью по краю заморозки до -5 градусов по Цельсию, днём воздух прогреется до +13.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, умеренный. Ждать особого тепла не стоит и одеваться следует с оглядкой на ветер и тот факт, что температура воздуха выше +9°C не поднимется.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда во Владивостоке снова будет дождь.