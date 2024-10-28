Местами снег: погода напоминает приморцам, что скоро зима

Специалисты Примгидромета сообщают: над краем царит поле повышенного атмосферного давления — то есть циклон. Он принесёт в центральные районы Приморья небольшой снег. Но в целом по краю без осадков, ветер будет сильным, северо-западным. Ночью по краю заморозки до -5 градусов по Цельсию, днём воздух прогреется до +13.