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Posted 28 октября, 23:26

Published 28 октября, 23:26

Modified 28 октября, 23:28

Updated 28 октября, 23:28

Вторник в Приморском крае будет сухим и относительно тёплым

Перед дождём: погода в Приморском крае меняется

28 октября 2024, 23:26
Фото: vostokmedia.com

Вторник в Приморском крае будет сухим и относительно тёплым

Сюжет
Погода
Короткое затишье перед дождём — так можно кратко описать погоду, которая установилась в Приморском крае. Сегодня ещё солнечно, небо ясное, а вот завтра уже нагрянут дожди.

По сообщениям Примгидромета, над краем сегодня еще царит антициклон. поэтому — без осадков и даже ветер переменных направлений от западного до юго-западного будет слабым или умеренным. Днём воздух прогреется до +15°C максимум.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный к вечеру станет сильным. Днём нежарко — +12°C.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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