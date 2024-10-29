Перед дождём: погода в Приморском крае меняется

Posted 28 октября, 23:26
Published 28 октября, 23:26
Modified 28 октября, 23:28
Updated 28 октября, 23:28
По сообщениям Примгидромета, над краем сегодня еще царит антициклон. поэтому — без осадков и даже ветер переменных направлений от западного до юго-западного будет слабым или умеренным. Днём воздух прогреется до +15°C максимум.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный к вечеру станет сильным. Днём нежарко — +12°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в Приморье уже выпал первый снег.