Шикарный и современный спорткомплекс появится в скором времени во Владивостоке

Posted 29 октября, 06:26
Published 29 октября, 06:26
Modified 29 октября, 06:28
Updated 29 октября, 06:28
Глава Владивостока Константин Шестаков проверил, как идут работы. А они в разгаре! Уже установлены пластиковые подоконники и радиаторы, выполнен монтаж утеплителя и ветро-влагозащитной мембраны. Со дня на день специалисты займутся прокладкой электрических сетей.
Также ведутся работы по разводке системы теплоснабжения, приводится в порядок водопровод и канализация, рабочие занимаются шпаклевкой стен.
— Самыми продолжительными будут работы по укладке паркета и установке дверей. Материалы доставляются издалека. Со второй половины ноября рабочие приступят к обустройству фасада, на это потребуется около двух недель. Как и планировалось, все работы на объекте будут завершены до конца этого года. После новогодних праздников проведем торжественное открытие зала, — подчеркнул Константин Шестаков.
Когда юные спортсмены вступят в новый спорткомплекс, на первом этаже здания их будет ждать зал художественной гимнастики площадью около 500 квадратных метров. Здесь обоснуется детско-юношеское отделение спортшколы Владивостока по гимнастике. Выше будут находиться балконы для зрителей, а также оборудовано помещение для занятий настольным теннисом. В цоколе будут заниматься смешанными единоборствами, здесь же разместятся технические и административные помещения.
И разумеется, в новом здании будут проходить престижные соревнования.
Провести столь масштабный ремонт в здании и подарить юным владивостокцам современный шикарный спорткомплекс удалось благодаря специальному казначейскому кредиту, который был выделен городу в рамках мастер-плана развития дальневосточной столицы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как идёт ремонт лицея № 3 в пригороде Владивостока.