Шикарный и современный спорткомплекс появится в скором времени во Владивостоке

Когда юные спортсмены вступят в новый спорткомплекс, на первом этаже здания их будет ждать зал художественной гимнастики площадью около 500 квадратных метров. Здесь обоснуется детско-юношеское отделение спортшколы Владивостока по гимнастике. Выше будут находиться балконы для зрителей, а также оборудовано помещение для занятий настольным теннисом. В цоколе будут заниматься смешанными единоборствами, здесь же разместятся технические и административные помещения.