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Posted 29 октября, 06:26

Published 29 октября, 06:26

Modified 29 октября, 06:28

Updated 29 октября, 06:28

Многофункциональный спортивный комплекс появится во Владивостоке

Шикарный и современный спорткомплекс появится в скором времени во Владивостоке

29 октября 2024, 06:26
Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

Многофункциональный спортивный комплекс появится во Владивостоке

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Наш Город
Многофункциональный спортивный комплекс в скором времени распахнёт двери во Владивостоке — в самом центре города, на Океанском проспекте, 19в. Это здание сейчас капитально ремонтируется и переоборудуется. Заниматься здесь будут юные спортсмены — гимнасты, теннисисты, борцы и другие.

Глава Владивостока Константин Шестаков проверил, как идут работы. А они в разгаре! Уже установлены пластиковые подоконники и радиаторы, выполнен монтаж утеплителя и ветро-влагозащитной мембраны. Со дня на день специалисты займутся прокладкой электрических сетей.

Также ведутся работы по разводке системы теплоснабжения, приводится в порядок водопровод и канализация, рабочие занимаются шпаклевкой стен.

— Самыми продолжительными будут работы по укладке паркета и установке дверей. Материалы доставляются издалека. Со второй половины ноября рабочие приступят к обустройству фасада, на это потребуется около двух недель. Как и планировалось, все работы на объекте будут завершены до конца этого года. После новогодних праздников проведем торжественное открытие зала, — подчеркнул Константин Шестаков.
Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

Когда юные спортсмены вступят в новый спорткомплекс, на первом этаже здания их будет ждать зал художественной гимнастики площадью около 500 квадратных метров. Здесь обоснуется детско-юношеское отделение спортшколы Владивостока по гимнастике. Выше будут находиться балконы для зрителей, а также оборудовано помещение для занятий настольным теннисом. В цоколе будут заниматься смешанными единоборствами, здесь же разместятся технические и административные помещения.

И разумеется, в новом здании будут проходить престижные соревнования.

Провести столь масштабный ремонт в здании и подарить юным владивостокцам современный шикарный спорткомплекс удалось благодаря специальному казначейскому кредиту, который был выделен городу в рамках мастер-плана развития дальневосточной столицы.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как идёт ремонт лицея № 3 в пригороде Владивостока.

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#Новости#Владивосток#Спортсмены#Константин Шестаков#Спорткомплекс#Приморский край#Наш Город
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