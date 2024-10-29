Социальные учреждения и жилой фонд Владивостока подключены к теплу

Сейчас всё по сути зависит от работы УК Владивостока — именно их сотрудники должны проверять и регулировать состояние тепловых узлов внутри каждого дома. Проще говоря, слесари должны сбросить воздух и проверить функционирование системы в каждом доме и подъезде.