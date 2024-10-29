Социальные учреждения и жилой фонд Владивостока подключены к теплу

Posted 29 октября, 05:14
Published 29 октября, 05:14
Modified 29 октября, 05:16
Updated 29 октября, 05:16
Отопительный сезон в столице ДФО стартовал по графику и в штатном режиме. Теплоноситель подведён ко всем жилым домам, порывы устраняются оперативно.
— Мы провели значимые работы на внутриквартальных и магистральных сетях. Всего во Владивостоке заменили 46 километров тепловых сете, — отметил начальник управления по вопросам ТЭК администрации города Сергей Ткачёв.
В МУПВ «ВПЭС» сообщили: специалисты круглосуточно наблюдают за процессом работы тепловых пунктов и насосных станций.
Сейчас всё по сути зависит от работы УК Владивостока — именно их сотрудники должны проверять и регулировать состояние тепловых узлов внутри каждого дома. Проще говоря, слесари должны сбросить воздух и проверить функционирование системы в каждом доме и подъезде.
— Когда отопительный сезон завершается, УК должны подготовить оборудование к будущей зиме — промыть системы отопления, провести гидравлические испытания, устранить утечки, если они появились. А когда теплоноситель подводят к дому, наша задача раскрутить вентили — и тепло начинает поступать в квартиры, — рассказал исполняющий обязанности директора МУП «Центральный» Алексей Майоров.
Если в квартире не появилось отопление, необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ для устранения неисправностей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что следует делать, если в вашей квартире батареи так и не нагрелись.