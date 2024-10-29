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Posted 29 октября, 05:14

Published 29 октября, 05:14

Modified 29 октября, 05:16

Updated 29 октября, 05:16

Процесс подключения Владивостока к теплу завершается

Социальные учреждения и жилой фонд Владивостока подключены к теплу

29 октября 2024, 05:14
Фото: 1MI

Процесс подключения Владивостока к теплу завершается

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Наш Город
Во Владивостоке практически завершён процесс подключения к теплу. Социальные учреждения — школы, детсады, больницы и так далее — подключены на 100 процентов. Жилой фонд — на 80 процентов.

Отопительный сезон в столице ДФО стартовал по графику и в штатном режиме. Теплоноситель подведён ко всем жилым домам, порывы устраняются оперативно.

— Мы провели значимые работы на внутриквартальных и магистральных сетях. Всего во Владивостоке заменили 46 километров тепловых сете, — отметил начальник управления по вопросам ТЭК администрации города Сергей Ткачёв.

В МУПВ «ВПЭС» сообщили: специалисты круглосуточно наблюдают за процессом работы тепловых пунктов и насосных станций.

Сейчас всё по сути зависит от работы УК Владивостока — именно их сотрудники должны проверять и регулировать состояние тепловых узлов внутри каждого дома. Проще говоря, слесари должны сбросить воздух и проверить функционирование системы в каждом доме и подъезде.

— Когда отопительный сезон завершается, УК должны подготовить оборудование к будущей зиме — промыть системы отопления, провести гидравлические испытания, устранить утечки, если они появились. А когда теплоноситель подводят к дому, наша задача раскрутить вентили — и тепло начинает поступать в квартиры, — рассказал исполняющий обязанности директора МУП «Центральный» Алексей Майоров.

Если в квартире не появилось отопление, необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ для устранения неисправностей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что следует делать, если в вашей квартире батареи так и не нагрелись.

Батареи холодные — что делать? — В Приморье завершается запуск отопления
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#Новости#Владивосток#Отопительный период#Приморский край#Наш Город
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