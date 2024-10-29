Батареи холодные — что делать? — В Приморье завершается запуск отопления

Почему в квартире холодно после запуска отопления в Приморском крае?

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Долгожданная коммунальная услуга подана почти во всех домах Приморского края. Тепло начало поступать в здания, но не доходит до некоторых квартир. Почему и что с этим делать? — узнаете в материале.

Сегодня, 29 октября, отопление дали почти в 11 000 домах региона, — в 90% от общего числа. Стоит отметить, что в некоторых квартирах, в подключенных к коммунальной услуге домах, батареи могут быть все еще холодными из-за завоздушенности труб. «Для того, чтобы устранить завоздушивание, достаточно спустить „воздушную пробку“ из батарей или стояка на последнем этаже, открутив соответствующий клапан, который предусмотрен либо в каждой квартирной батарее, либо в квартире на последнем этаже. Как правило, такие клапаны вмонтированы в стояки верхних квартир. Эти действия восстановят подачу теплоносителя», — отметили в пресс-службе краевого правительства. Жилища могут оставаться холодным из-за засорения грязевиков в системе отопления или поломка запорной арматуры. При таком раскладе проблема возникает во всем доме, а не в одной или нескольких квартирах. В любом случае приморцам рекомендуется обращаться в УК или ТСЖ, если появляются проблемы с подачей тепла. «Специалисты жилищной инспекции обращают внимание граждан на то, что если после подачи тепла прошло две недели, а температура в квартире не достигла нормативного показателя, то это служит основанием для перерасчета стоимости отопления до того момента, когда будет восстановлена нормальная работа системы отопления», — отметили в администрации региона. Чтобы зафиксировать проблему, необходимо составить соответствующий акт, где нужно указать период и показатели температур в квартире. Но не забывайте, что о батареях надо заботиться. Ведь подача коммунальной услуги может зависеть от технического состояния оборудования. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отопительный сезон начинается в Приморском крае. Отопительный сезон в Приморье: большинство котельных уже подают тепло Узнать подробнее Читайте также: Что делать, если в квартире нет отопления? Инструкция для жителей Приморья Итоги недели в Приморье: похвала от президента, первый снег и затяжной циклон Ажиотажный спрос: прямых билетов в Москву из Владивостока не осталось