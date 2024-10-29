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Posted 29 октября, 01:13

Published 29 октября, 01:13

Modified 29 октября, 01:15

Updated 29 октября, 01:15

Почему в квартире холодно после запуска отопления в Приморском крае?

Батареи холодные — что делать? — В Приморье завершается запуск отопления

29 октября 2024, 01:13
Фото: 1MI

Почему в квартире холодно после запуска отопления в Приморском крае?

Сюжет
Отопление
Долгожданная коммунальная услуга подана почти во всех домах Приморского края. Тепло начало поступать в здания, но не доходит до некоторых квартир. Почему и что с этим делать? — узнаете в материале.

Сегодня, 29 октября, отопление дали почти в 11 000 домах региона, — в 90% от общего числа. Стоит отметить, что в некоторых квартирах, в подключенных к коммунальной услуге домах, батареи могут быть все еще холодными из-за завоздушенности труб.

«Для того, чтобы устранить завоздушивание, достаточно спустить „воздушную пробку“ из батарей или стояка на последнем этаже, открутив соответствующий клапан, который предусмотрен либо в каждой квартирной батарее, либо в квартире на последнем этаже. Как правило, такие клапаны вмонтированы в стояки верхних квартир. Эти действия восстановят подачу теплоносителя», — отметили в пресс-службе краевого правительства.

Жилища могут оставаться холодным из-за засорения грязевиков в системе отопления или поломка запорной арматуры. При таком раскладе проблема возникает во всем доме, а не в одной или нескольких квартирах.

В любом случае приморцам рекомендуется обращаться в УК или ТСЖ, если появляются проблемы с подачей тепла.

«Специалисты жилищной инспекции обращают внимание граждан на то, что если после подачи тепла прошло две недели, а температура в квартире не достигла нормативного показателя, то это служит основанием для перерасчета стоимости отопления до того момента, когда будет восстановлена нормальная работа системы отопления», — отметили в администрации региона.

Чтобы зафиксировать проблему, необходимо составить соответствующий акт, где нужно указать период и показатели температур в квартире. Но не забывайте, что о батареях надо заботиться. Ведь подача коммунальной услуги может зависеть от технического состояния оборудования.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отопительный сезон начинается в Приморском крае.

Отопительный сезон в Приморье: большинство котельных уже подают тепло
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