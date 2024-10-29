Строительство Центра культурного развития завершается в селе Кневичи

Новое учреждение станет в буквальном смысле центром культурной жизни для жителей сёл Кневичи, Ясное, Кролевцы, посёлка Угловое и даже Артёма. В новом Центре будут работать танцевальные классы, гимнастический зал, выставочное пространство, самые разные кружки и студии — танцевальные, вокальные, художественные, декоративно-прикладного творчества. Здесь же разместятся театральная студия, библиотека. На сцене будут выступать самодеятельные коллективы, проходить культурно-массовые и патриотические мероприятия.