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Posted 29 октября, 00:07

Published 29 октября, 00:07

Modified 29 октября, 00:09

Updated 29 октября, 00:09

В Приморском крае в селе Кневичи строится Центр культурного развития

Строительство Центра культурного развития завершается в селе Кневичи

29 октября 2024, 00:07
Фото: minkultpk

В Приморском крае в селе Кневичи строится Центр культурного развития

Сюжет
Благоустройство
Заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края Алексей Чеблуков проверил ход строительства Центра культурного развития в селе Кневичи Артёмовского городского округа.

Строительство фактически подходит к концу, Центр возводится в селе по национальному проекту «Культура». Регулярно ход работ на объекте проверяет глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон.

— Подрядчик проводит в здании отделочные работы, строители осуществляют устройство внутренних перегородок. Одновременно идет благоустройство территории, здесь укладывают бордюрный камень и подготавливают основание для асфальтобетонного покрытия. Завершить все работы планируется в этом году, — рассказал Алексей Чеблуков.
Фото: minkultpk

Новое учреждение станет в буквальном смысле центром культурной жизни для жителей сёл Кневичи, Ясное, Кролевцы, посёлка Угловое и даже Артёма. В новом Центре будут работать танцевальные классы, гимнастический зал, выставочное пространство, самые разные кружки и студии — танцевальные, вокальные, художественные, декоративно-прикладного творчества. Здесь же разместятся театральная студия, библиотека. На сцене будут выступать самодеятельные коллективы, проходить культурно-массовые и патриотические мероприятия.

Особо важно отметить, что новый центр смогут посещать и маломобильные граждане.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава АГО Вячеслав Квон проверил ход работ в Центре.

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#Новости#Культура#Артём#Благоустройство#Приморский край
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