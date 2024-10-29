Строительство Центра культурного развития завершается в селе Кневичи

Posted 29 октября, 00:07
Published 29 октября, 00:07
Modified 29 октября, 00:09
Updated 29 октября, 00:09
Строительство фактически подходит к концу, Центр возводится в селе по национальному проекту «Культура». Регулярно ход работ на объекте проверяет глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон.
— Подрядчик проводит в здании отделочные работы, строители осуществляют устройство внутренних перегородок. Одновременно идет благоустройство территории, здесь укладывают бордюрный камень и подготавливают основание для асфальтобетонного покрытия. Завершить все работы планируется в этом году, — рассказал Алексей Чеблуков.
Новое учреждение станет в буквальном смысле центром культурной жизни для жителей сёл Кневичи, Ясное, Кролевцы, посёлка Угловое и даже Артёма. В новом Центре будут работать танцевальные классы, гимнастический зал, выставочное пространство, самые разные кружки и студии — танцевальные, вокальные, художественные, декоративно-прикладного творчества. Здесь же разместятся театральная студия, библиотека. На сцене будут выступать самодеятельные коллективы, проходить культурно-массовые и патриотические мероприятия.
Особо важно отметить, что новый центр смогут посещать и маломобильные граждане.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава АГО Вячеслав Квон проверил ход работ в Центре.