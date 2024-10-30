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Posted 29 октября, 23:23

Published 29 октября, 23:23

Modified 29 октября, 23:25

Updated 29 октября, 23:25

Местами дожди: погода в Приморском крае 30 октября неустойчивая

Дождь покапал и прошёл? Какие сюрпризы преподнесёт погода приморцам в конце октября

29 октября 2024, 23:23
Фото: vostokmedia.com.

Местами дожди: погода в Приморском крае 30 октября неустойчивая

Сюжет
Погода
Последние дни октября в Приморском крае будут весьма нестабильными — с точки зрения погодных условий.

По сообщениям Примгидромета, ночью по краю прошёл дождь, в том числе во Владивостоке. Днём над регионом зависнет антициклон, так что погода сегодня в целом — без осадков. И даже почти тепло: до +17 градусов по Цельсию при умеренном западнои ветре.

Во Владивостоке переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь. Ветер будет менять направления от юго-восточного до северо-западного и днём будет сильным. Температура воздуха +13°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, в каких районах Приморья ждать снег.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Дожди
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