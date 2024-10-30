Дождь покапал и прошёл? Какие сюрпризы преподнесёт погода приморцам в конце октября

Posted 29 октября, 23:23
Published 29 октября, 23:23
Modified 29 октября, 23:25
Updated 29 октября, 23:25
По сообщениям Примгидромета, ночью по краю прошёл дождь, в том числе во Владивостоке. Днём над регионом зависнет антициклон, так что погода сегодня в целом — без осадков. И даже почти тепло: до +17 градусов по Цельсию при умеренном западнои ветре.
Во Владивостоке переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь. Ветер будет менять направления от юго-восточного до северо-западного и днём будет сильным. Температура воздуха +13°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, в каких районах Приморья ждать снег.