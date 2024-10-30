Дождь покапал и прошёл? Какие сюрпризы преподнесёт погода приморцам в конце октября

По сообщениям Примгидромета, ночью по краю прошёл дождь, в том числе во Владивостоке. Днём над регионом зависнет антициклон, так что погода сегодня в целом — без осадков. И даже почти тепло: до +17 градусов по Цельсию при умеренном западнои ветре.