Снег с дождем могут накрыть большую часть Приморья? Атмосферный фронт подошел к краю

Posted 29 октября, 05:10
Published 29 октября, 05:10
Modified 29 октября, 05:12
Updated 29 октября, 05:12
В среду 30 октября, через Приморье пройдет атмосферный фронт. Перед ним воздух в крае стал на удивление сухим, но уже скоро погода изменится.
Уже вечером фронт принесет осадки в западные и юго-западные районы. Ночью дождь и снег распространятся на большую часть края, а днем 30 октября местами выпадут умеренные осадки.
Дождь со снегом пройдёт в некоторых районах, но на большей части территории края ожидаются все же дожди.
По предварительному прогнозу, на юге края выпадет больше осадков, чем в северных районах. После прохождения фронта местами усилится ветер и похолодает. При этом в целом фронт будет достаточно слабым.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что делать жителям Приморья, если в квартирах будет холодно или пропадет отопление.