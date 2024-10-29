vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 05:10

Published 29 октября, 05:10

Modified 29 октября, 05:12

Updated 29 октября, 05:12

Атмосферный фронт пройдет через Приморье и принесет осадки

Снег с дождем могут накрыть большую часть Приморья? Атмосферный фронт подошел к краю

29 октября 2024, 05:10
Фото: 1MI

Атмосферный фронт пройдет через Приморье и принесет осадки

Сюжет
Погода
В среду 30 октября через Приморье пройдет атмосферный фронт, который принесет осадки в западные и юго-западные районы. Ночью и днем 30 октября ожидаются дождь и снег на большей части края.

В среду 30 октября, через Приморье пройдет атмосферный фронт. Перед ним воздух в крае стал на удивление сухим, но уже скоро погода изменится.

Уже вечером фронт принесет осадки в западные и юго-западные районы. Ночью дождь и снег распространятся на большую часть края, а днем 30 октября местами выпадут умеренные осадки.

Дождь со снегом пройдёт в некоторых районах, но на большей части территории края ожидаются все же дожди.

По предварительному прогнозу, на юге края выпадет больше осадков, чем в северных районах. После прохождения фронта местами усилится ветер и похолодает. При этом в целом фронт будет достаточно слабым.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что делать жителям Приморья, если в квартирах будет холодно или пропадет отопление.

Батареи холодные — что делать? — В Приморье завершается запуск отопления
Узнать подробнее
Читайте также:
«Не верю своему счастью»: непогода отступила? Дождь во Владивостоке прекратилсяКогда закончится «апокалипсис» за окном в Приморье? — синоптики«Может пойти первый снег»: какой будет погода в октябре 2024 в Приморье
#Новости#Общество#Погода#Дождь#Снег#Ветер#Приморский край#Осадки#Приморье#Прогноз#Атмосферный фронт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика