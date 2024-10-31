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Posted 31 октября, 08:02

Published 31 октября, 08:02

Modified 31 октября, 08:04

Updated 31 октября, 08:04

Светофоры установили во Владивостоке на опасных участках дорог

Иди себе на зелёный: опасные участки дорог во Владивостоке оборудовали светофорами

31 октября 2024, 08:02
Фото: vlc.ru.

Светофоры установили во Владивостоке на опасных участках дорог

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Наш Город
Светофор — главный залог спокойного и безопасного движения — помогает Владивостоку и его жителям упорядочить траффик и ликвидировать очаги аварийности на дорогах.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: в течение года семь некогда опасных и являвшихся источником постоянной аварийности участков дорог в краевом центре перестали таковыми быть и стали спокойными и безопасными. А всё потому, что теперь движение на этих участках регулируют светофоры. И потоки «пешеход-автомобиль» надёжно разделены зелёными и красными сигналами.

Установка светофоров, отметили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), — одна из самых надежных и оперативных мер, дающих возможность обезопасить участников дорожного движения.

Владивостокцы и сами смогли оценить справедливость этих слов: например, жители района Первой Речки, которые с удовольствием и спокойно отныне переходят дорогу под уютный зелёный свет в районе ресторана «Супра». А ведь там было зафиксировано — до появления светофора — четыре случая наезда на пешеходов.

Появился светофор рядом с ТЦ «Бачурин» — где не так давно в результате наезда на пешеходном переходе погиб человек. В районе остановки общественного транспорта «Крыгина» печальные случаи «столкновения» пешеходов и автомобилей тоже не были редкостью, но теперь там — светофор! И как отрезало!

Четыре ДТП, среди которых были наезды на пешеходов, произошли в районе пешеходного перехода рядом с остановкой «ТЦ Тихоокеанский» — в этом году здесь также установлен светофор. Так же, как и в районе пешеходного перехода у стадиона «Авангард», на Светланской, 155, и на Народном проспекте в районе домов 13-15.

— После оборудования светофорами этих участков наездов на пешеходов зафиксировано не было, очаги аварийности были ликвидированы», — отметил заместитель директора ЦОДД Роман Крутик. — Помимо установки светофорных объектов для ликвидации очагов аварийности разрабатываем новые проекты, где предусматриваем направляющие островки, новые тротуары и пешеходные переходы, совмещенные с искусственными неровностями, которые заставляют водителей заблаговременно снижать скорость.

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#Новости#Владивосток#Светофор#Приморский край#Наш Город#Движение#Центр организации дорожного движения
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