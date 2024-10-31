Иди себе на зелёный: опасные участки дорог во Владивостоке оборудовали светофорами

Четыре ДТП, среди которых были наезды на пешеходов, произошли в районе пешеходного перехода рядом с остановкой «ТЦ Тихоокеанский» — в этом году здесь также установлен светофор. Так же, как и в районе пешеходного перехода у стадиона «Авангард», на Светланской, 155, и на Народном проспекте в районе домов 13-15.