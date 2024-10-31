Надёжно, прочно и красиво: ремонт подпорной стены завершён во Владивостоке

Posted 31 октября, 05:43
Published 31 октября, 05:43
Modified 31 октября, 05:45
Updated 31 октября, 05:45
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: стена длиной 50 метров и высотой от полутора до 4,5 метра был не просто обновлена, а именно отремонтирована. Важный объект давно нуждался в обновлении, а в последнее время стал просто аварийным.
Подрядчик предварительно провёл масштабные земляные работы, кроме того, полностью демонтировал старые блоки, составлявшие уже изрядно покосившуюся и ставшую опасной стену. Новая конструкция состоит из современных долговечных бетонных блоков. По окончании работ территория вокруг была приведена в порядок и благоустроена.
— В ходе реконструкции стены также была установлена поперечная дренажная система. Это необходимо для отвода накапливаемой влаги в грунте обратной засыпки. На данный момент все работы уже завершены, включая благоустройство, — отметили в управлении городской среды.
Подпорные стены — особенность и важная часть городской структуры Владивостока с его непростым рельефом. Поэтому их состоянию администрация города уделяет особое внимание. Сейчас в краевом центре идёт строительство новой стены на Светланской, 131, где работы также скоро будут завершены и начнётся асфальтирование территории (всё будет сделано к концу ноября).
А ранее в столице ДФО были возведены подпорные стены на Партизанском проспекте, 22а и Леонова, 64.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где во Владивостоке появился новый сквер — и раньше заявленных сроков.