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Posted 31 октября, 05:43

Published 31 октября, 05:43

Modified 31 октября, 05:45

Updated 31 октября, 05:45

Во Владивостоке ведётся ремонт подпорных стен

Надёжно, прочно и красиво: ремонт подпорной стены завершён во Владивостоке

31 октября 2024, 05:43
Фото: vlc.ru.

Во Владивостоке ведётся ремонт подпорных стен

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Наш Город
Новая капитальная подпорная стена появилась в районе дома № 38 на проспекте Красного Знамени во Владивостоке. Важный объект был капитально отремонтирован по заказу и под строгим контролем администрации города.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: стена длиной 50 метров и высотой от полутора до 4,5 метра был не просто обновлена, а именно отремонтирована. Важный объект давно нуждался в обновлении, а в последнее время стал просто аварийным.

Подрядчик предварительно провёл масштабные земляные работы, кроме того, полностью демонтировал старые блоки, составлявшие уже изрядно покосившуюся и ставшую опасной стену. Новая конструкция состоит из современных долговечных бетонных блоков. По окончании работ территория вокруг была приведена в порядок и благоустроена.

— В ходе реконструкции стены также была установлена поперечная дренажная система. Это необходимо для отвода накапливаемой влаги в грунте обратной засыпки. На данный момент все работы уже завершены, включая благоустройство, — отметили в управлении городской среды.
Фото: vlc.ru

Подпорные стены — особенность и важная часть городской структуры Владивостока с его непростым рельефом. Поэтому их состоянию администрация города уделяет особое внимание. Сейчас в краевом центре идёт строительство новой стены на Светланской, 131, где работы также скоро будут завершены и начнётся асфальтирование территории (всё будет сделано к концу ноября).

А ранее в столице ДФО были возведены подпорные стены на Партизанском проспекте, 22а и Леонова, 64.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где во Владивостоке появился новый сквер — и раньше заявленных сроков.

«Это наша общая работа»: мэр Владивостока Константин Шестаков открыл новый сквер
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#Новости#Владивосток#Приморский край#Наш Город#Подпорная стена
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