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Posted 31 октября, 03:19

Published 31 октября, 03:19

Modified 31 октября, 03:21

Updated 31 октября, 03:21

Работе с проектами в сфере культуры и креативных индустрий учили во Владивостоке

Работники культуры Владивостока повысили квалификацию

31 октября 2024, 03:19
Фото: vlc.ru.

Работе с проектами в сфере культуры и креативных индустрий учили во Владивостоке

Сюжет
Молодёжь
Сотрудники учреждений культуры Владивостока в течение нескольких месяцев проходили обучение разработке проектов в сфере культуры и креативных индустрий.

Почти три месяца молодые и креативные владивостокцы слушали лекции и проходили практические занятия, которые — удалённо — вели профессионалы федерального уровня в сфере креативных индустрий. В целом программа обучения заняла 144 часа. Участникам рассказали об особенностях сферы креативных индустрий в РФ, о том, как создавать креативные продукты, проекты и о том, что такое проектный менеджмент.

— Интересную, содержательную и практически полезную образовательную программу подготовил Тихоокеанский институт поддержки креативных инициатив, реализовалась она при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

По окончании обучения всем участникам были вручены сертификаты. Успевшие сдружится молодые профессионалы также поделились впечатлениями о программе, высказали пожелания и предложения.

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#Новости#Культура#Владивосток#Молодёжь#Приморский край
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