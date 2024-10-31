Работники культуры Владивостока повысили квалификацию

Почти три месяца молодые и креативные владивостокцы слушали лекции и проходили практические занятия, которые — удалённо — вели профессионалы федерального уровня в сфере креативных индустрий. В целом программа обучения заняла 144 часа. Участникам рассказали об особенностях сферы креативных индустрий в РФ, о том, как создавать креативные продукты, проекты и о том, что такое проектный менеджмент.