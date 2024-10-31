Работники культуры Владивостока повысили квалификацию

Posted 31 октября, 03:19
Published 31 октября, 03:19
Modified 31 октября, 03:21
Updated 31 октября, 03:21
Почти три месяца молодые и креативные владивостокцы слушали лекции и проходили практические занятия, которые — удалённо — вели профессионалы федерального уровня в сфере креативных индустрий. В целом программа обучения заняла 144 часа. Участникам рассказали об особенностях сферы креативных индустрий в РФ, о том, как создавать креативные продукты, проекты и о том, что такое проектный менеджмент.
— Интересную, содержательную и практически полезную образовательную программу подготовил Тихоокеанский институт поддержки креативных инициатив, реализовалась она при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
По окончании обучения всем участникам были вручены сертификаты. Успевшие сдружится молодые профессионалы также поделились впечатлениями о программе, высказали пожелания и предложения.
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