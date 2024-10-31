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Posted 30 октября, 23:21

Published 30 октября, 23:21

Modified 30 октября, 23:23

Updated 30 октября, 23:23

Октябрь в Приморском крае завершится хорошей погодой

Зима всё ближе: второй месяц осени попрощается с приморцами по-доброму

30 октября 2024, 23:21

Октябрь в Приморском крае завершится хорошей погодой

Сюжет
Погода
Осень окончательно и бесповоротно поворачивает на зиму — октябрь подошёл к концу. Какая погода установится сегодня в Приморском крае? Напомнит о скорой зиме или об ушедшем лете?

По сообщениям синоптиков, сегодня в крае погоду определяет антициклон. Поэтому — без осадков, утром местами туман. Ветер умеренный. Днём в целом будет царить приятное тепло — до +16°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Юго-восточный ветер днём станет сильным. Воздух прогреется до +12°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что к отоплению подключен уже практически весь жилой фонд Владивостока.

К отоплению уже подключили 95% жилых домов и соцобъектов Владивостока
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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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