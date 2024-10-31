Зима всё ближе: второй месяц осени попрощается с приморцами по-доброму

Posted 30 октября, 23:21
Published 30 октября, 23:21
Modified 30 октября, 23:23
Updated 30 октября, 23:23
По сообщениям синоптиков, сегодня в крае погоду определяет антициклон. Поэтому — без осадков, утром местами туман. Ветер умеренный. Днём в целом будет царить приятное тепло — до +16°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Юго-восточный ветер днём станет сильным. Воздух прогреется до +12°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что к отоплению подключен уже практически весь жилой фонд Владивостока.