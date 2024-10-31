Зима всё ближе: второй месяц осени попрощается с приморцами по-доброму

Октябрь в Приморском крае завершится хорошей погодой

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Осень окончательно и бесповоротно поворачивает на зиму — октябрь подошёл к концу. Какая погода установится сегодня в Приморском крае? Напомнит о скорой зиме или об ушедшем лете?

По сообщениям синоптиков, сегодня в крае погоду определяет антициклон. Поэтому — без осадков, утром местами туман. Ветер умеренный. Днём в целом будет царить приятное тепло — до +16°C. Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Юго-восточный ветер днём станет сильным. Воздух прогреется до +12°C. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что к отоплению подключен уже практически весь жилой фонд Владивостока. К отоплению уже подключили 95% жилых домов и соцобъектов Владивостока Узнать подробнее