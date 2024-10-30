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Posted 30 октября, 08:02

Published 30 октября, 08:02

Modified 30 октября, 08:04

Updated 30 октября, 08:04

К отоплению уже подключили 95% жилых домов и соцобъектов Владивостока

К отоплению уже подключили 95% жилых домов и соцобъектов Владивостока

30 октября 2024, 08:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Отопительный сезон
Запуск теплосетей продолжают во Владивостоке. Специалисты городской администрации рассказали, что тепло уже поступает приблизительно в 3700 жилых домов и 350 социальных учреждений.

Заместитель начальника управления по вопросам ТЭК администрации Владивостока Матвей Ювченко рассказал об успешном запуске системы отопления в городе. Тепло уже поступает приблизительно в 3700 многоквартирных домов и 350 соцобъектов, сообщает администрация Владивостока.

Эксперт напомнил, что система обеспечения теплом во Владивостоке представляет собой сложную инфраструктуру и включает в себя 1400 километров теплосетей, 97 теплоисточников и 168 насосных станций. Запустить все это оборудование одновременно практически невозможно.

В данный момент над запуском отопления в городе работают сотни специалистов энергетических организаций и управляющих компаний.

По словам Матвея Ювченко, на сегодняшний день город готов к отопительному сезону примерно на 95 процентов. К 14:00 30 октября к теплу было подключено около 3700 многоквартирных домов и 350 объектов социальной сферы. Специалисты продолжают подключать остальных потребителей, выявлять и устранять неполадки во внутридомовых системах.

На вопрос, действительно ли самым проблемным по теплоснабжению во Владивостоке является Первомайский район, Матвей Ювченко ответил положительно. Связано это, по его словам, с тем, что именно Первомайский район заселен наиболее густо.

Ювченко отметил, что за 2024 год во Владивостоке отремонтировали почти 46 километров теплосетей. Он добавил, что планируется сохранить этот темп и в следующем году. План по ремонту инфраструктуры формируется на данный момент и его будут корректировать в зависимости от выявленных недочетов в начале отопительного сезона.

Запуск системы отопления в этом году во Владивостоке произошел чуть раньше, из-за весьма ощутимой прохлады за окном. В ближайшую неделю тепло поступит во все жилые дома и соцобъекты.

Специалист напомнил, что при возникновении проблем с отоплением горожанам следует обращаться в управляющую компанию или в Единую дежурную диспетчерскую службу. Номер телефона — 2222-333.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что делать жителям Приморья в случае, если отопления не будет.

Батареи холодные — что делать? — В Приморье завершается запуск отопления
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