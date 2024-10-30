К отоплению уже подключили 95% жилых домов и соцобъектов Владивостока

Ювченко отметил, что за 2024 год во Владивостоке отремонтировали почти 46 километров теплосетей. Он добавил, что планируется сохранить этот темп и в следующем году. План по ремонту инфраструктуры формируется на данный момент и его будут корректировать в зависимости от выявленных недочетов в начале отопительного сезона.