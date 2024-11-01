Инспектор полосу осмотрел лично: суровые проверяющие работают в Приморье

Posted 1 ноября, 00:45
Published 1 ноября, 00:45
Modified 1 ноября, 02:28
Updated 1 ноября, 02:28
В пресс-службе нацпарка «Земля леопарда» рассказали: во время прокладки минерализованных полос в одном из районов заповедника к бульдозеру вышли особые проверяющие — самые честные и объективные. Они внимательно прошлись по уже готовой полосе, исследовали ее и, одобрительно хрюкнув, ушли обратно в лес.
«Работайте, двуногие, мы одобряем!» — так можно описать вердикт, вынесенный упитанными кабанчиками.
— Создание минерализованных полос — одна из основных мер для остановки огня и противопожарной профилактики, — подчеркнули в пресс-службе нацпарка. — Обновление полос проводится дважды в год — перед весенним и осенним пожароопасными периодами.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в нацпарке уже справились с первым потенциально опасным пожаром.