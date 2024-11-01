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Posted 1 ноября, 00:45

Published 1 ноября, 00:45

Modified 1 ноября, 02:28

Updated 1 ноября, 02:28

Обитатели нацпарка проверили, как ведётся противопожарная работа в Приморье

Инспектор полосу осмотрел лично: суровые проверяющие работают в Приморье

1 ноября 2024, 00:45
Фото: vostokmedia.com.

Обитатели нацпарка проверили, как ведётся противопожарная работа в Приморье

Сюжет
Земля леопарда
Большую профилактическую противопожарную работу ведут в Приморском крае в заповедниках и национальном парке. А ход работ проверяют те, ради кого они затеяны.

В пресс-службе нацпарка «Земля леопарда» рассказали: во время прокладки минерализованных полос в одном из районов заповедника к бульдозеру вышли особые проверяющие — самые честные и объективные. Они внимательно прошлись по уже готовой полосе, исследовали ее и, одобрительно хрюкнув, ушли обратно в лес.

Фото: amurleo_land

«Работайте, двуногие, мы одобряем!» — так можно описать вердикт, вынесенный упитанными кабанчиками.

— Создание минерализованных полос — одна из основных мер для остановки огня и противопожарной профилактики, — подчеркнули в пресс-службе нацпарка. — Обновление полос проводится дважды в год — перед весенним и осенним пожароопасными периодами.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в нацпарке уже справились с первым потенциально опасным пожаром.

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#Новости#Земля леопарда#Нацпарк#Приморский край#Живая природа
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