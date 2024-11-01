Инспектор полосу осмотрел лично: суровые проверяющие работают в Приморье

В пресс-службе нацпарка «Земля леопарда» рассказали: во время прокладки минерализованных полос в одном из районов заповедника к бульдозеру вышли особые проверяющие — самые честные и объективные. Они внимательно прошлись по уже готовой полосе, исследовали ее и, одобрительно хрюкнув, ушли обратно в лес.