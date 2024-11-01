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Posted 1 ноября, 01:29

Published 1 ноября, 01:29

Modified 1 ноября, 01:31

Updated 1 ноября, 01:31

Ночь искусств во Владивостоке пройдёт под девизом «Россия объединяет»

Любим Россию, жарим rock: чем удивит Ночь искусств в «Артэтаже» во Владивостоке

1 ноября 2024, 01:29
Фото: vostokmedia.com.

Ночь искусств во Владивостоке пройдёт под девизом «Россия объединяет»

Сюжет
Выставка
К всероссийской акции «Ночь искусств» присоединился и муниципальный центр современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке (16+). Напомним, в 2024 году девиз акции: «Россия объединяет» и она приурочена к Дню народного единства.

Акция пройдёт в «Артэтаже» 3 ноября.

В этот день в 13, 15 и 17 часов пройдут экскурсии по выставке «Рок во Владивостоке» (16+).

Также состоятся и кураторские экскурсии по постоянной экспозиции — в те же часы, но пересекаться потоки не будут, поскольку выставки расположены в разных залах.

В 18 часов начнётся — и продлится до 21 часа — мастер-класс «Вижу ROCK» (6+) по оживлению старых вещей и кусочков прошлого. Любая старая вещь может обрести здесь новую — rockовую! — жизнь, дружище!

В 19 часов все желающие смогут заняться кастомизацией (переформатированием, перевоплощением) одежды в стиле линогравюры на мастер-классе «Лук в Стиле РОК-Н-РОЛЛ» (6+).

— Хотите вдохнуть в старую одежду рок-н-ролльный дух? Скорее сюда! За час, прямо в темпе рока, мы покажем, как вдохнуть в вещи новую жизнь с помощью уникальных штампов. Хотите — приносите свои вещи для обновления, — рассказали в пресс-службе «Артэтажа».

А завершится Ночь искусств в «Артэтаже» концертом Маргариты Можаевой (группа MARU), он начнётся в 20.30 (16+).

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как пройдёт Ночь искусств в других культурных институциях Владивостока.

Одна, но в три дня: как столица ДФО проведёт Ночь искусств
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#Новости#Культура#Владивосток#Выставка#Ночь Искусств#Центр современного искусства "Артэтаж"#Приморский край
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