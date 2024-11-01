Любим Россию, жарим rock: чем удивит Ночь искусств в «Артэтаже» во Владивостоке

Posted 1 ноября, 01:29
Published 1 ноября, 01:29
Modified 1 ноября, 01:31
Updated 1 ноября, 01:31
Акция пройдёт в «Артэтаже» 3 ноября.
В этот день в 13, 15 и 17 часов пройдут экскурсии по выставке «Рок во Владивостоке» (16+).
Также состоятся и кураторские экскурсии по постоянной экспозиции — в те же часы, но пересекаться потоки не будут, поскольку выставки расположены в разных залах.
В 18 часов начнётся — и продлится до 21 часа — мастер-класс «Вижу ROCK» (6+) по оживлению старых вещей и кусочков прошлого. Любая старая вещь может обрести здесь новую — rockовую! — жизнь, дружище!
В 19 часов все желающие смогут заняться кастомизацией (переформатированием, перевоплощением) одежды в стиле линогравюры на мастер-классе «Лук в Стиле РОК-Н-РОЛЛ» (6+).
— Хотите вдохнуть в старую одежду рок-н-ролльный дух? Скорее сюда! За час, прямо в темпе рока, мы покажем, как вдохнуть в вещи новую жизнь с помощью уникальных штампов. Хотите — приносите свои вещи для обновления, — рассказали в пресс-службе «Артэтажа».
А завершится Ночь искусств в «Артэтаже» концертом Маргариты Можаевой (группа MARU), он начнётся в 20.30 (16+).
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как пройдёт Ночь искусств в других культурных институциях Владивостока.