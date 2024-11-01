Ноябрь начинается дождями и туманом: какой погоды ожидать в Приморье

Posted 31 октября, 23:21
Published 31 октября, 23:21
Modified 31 октября, 23:23
Updated 31 октября, 23:23
По сообщениям Примгидромета, сегодня, 1 ноября, погоду в Приморье определяет циклон. А это значит, что местами пройдёт небольшой и умеренный дождь, не обойдётся и без тумана. Ветер южный умеренный. А вот температура воздуха просто удивляет — днём по краю от +10 до +20°C.
Во Владивостоке переменная облачность, утром, как уже успели заметить жители столицы ДФО, — туман. Днём преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +12…+14°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как обстоят в крае дела с сезонными вирусными инфекциями.