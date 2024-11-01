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Posted 31 октября, 23:21

Published 31 октября, 23:21

Modified 31 октября, 23:23

Updated 31 октября, 23:23

Дожди и туман ожидаются в Приморском крае 1 ноября

Ноябрь начинается дождями и туманом: какой погоды ожидать в Приморье

31 октября 2024, 23:21
Фото: vostokmedia.com.

Дожди и туман ожидаются в Приморском крае 1 ноября

Сюжет
Погода
Последний месяц осени напоминает, что пора окончательно попрощаться с мечтами о тёплых денёчках и начать готовиться к зиме. Но тёплые денечки все же ещё возможны!

По сообщениям Примгидромета, сегодня, 1 ноября, погоду в Приморье определяет циклон. А это значит, что местами пройдёт небольшой и умеренный дождь, не обойдётся и без тумана. Ветер южный умеренный. А вот температура воздуха просто удивляет — днём по краю от +10 до +20°C.

Во Владивостоке переменная облачность, утром, как уже успели заметить жители столицы ДФО, — туман. Днём преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +12…+14°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как обстоят в крае дела с сезонными вирусными инфекциями.


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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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