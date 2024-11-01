От дождя к снегу и гололёду: погода на первых выходных ноября в Приморье не порадует

Posted 1 ноября, 02:22
Published 1 ноября, 02:22
Modified 1 ноября, 02:24
Updated 1 ноября, 02:24
В пресс-службе Примгидромета сообщили: погода в первые ноябрьские выходные ппо всему краю будет не устойчивой.
Ночь на воскресенье, 3 ноября, будет прохладной и без осадков, по всему краю ожидаются заморозки — до 8 °С, только на южном побережье около нуля. А вот днём в воскресенье на смену циклону придёт антициклон, потеплеет — до +13 градусов по Цельсию, но начнутся дожди — сначала на западе Приморья, а потом по всему краю.
В ночь на понедельник, 4 ноября (напомним, День народного единства — выходной), погода ухудшится: циклон, смещаясь над Приморьем, «порадует» край дождями — в том числе сильными. А к утру дождь перейдёт в снег, возможны гололедные явления, на дорогах осложнится обстановка.
День 4 ноября ожидается холодным и ветреным. По краю вместо дождей будет идти мокрый снег и снег, на дорогах образуется гололедица. Ощутимо похолодает, а ветер станет сильным. Словом, пикников по случаю праздника лучше не планировать.
Во Владивостоке в ночь на 3 ноября похолодает до +1…+4 °С. Днем температура воздуха — +7 градусов по Цельсию, ветер станет сильным и к вечеру пойдёт дождь.
Дождь будет идти и ночью, местами в разных районах города он может перейти в мокрый снег. Днём в понедельник, 4 ноября, подует сильный северо-западный ветер, ощутимо похолодает, но осадки прекратятся. С последним месяцем осени вас, зима на пороге!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Владивосток подключается к теплу.