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Posted 1 ноября, 02:22

Published 1 ноября, 02:22

Modified 1 ноября, 02:24

Updated 1 ноября, 02:24

Неустойчивой будет погода в первые выходные ноября в Приморском крае

От дождя к снегу и гололёду: погода на первых выходных ноября в Приморье не порадует

1 ноября 2024, 02:22
Фото: vostokmedia.com.

Неустойчивой будет погода в первые выходные ноября в Приморском крае

Сюжет
Погода
«Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля опустели» — вот он, ноябрь, во всей своей унылой красе ёмко описан классиком. Унылой и неприятной будет в целом и погода в Приморье в первые выходные последнего месяца осени.

В пресс-службе Примгидромета сообщили: погода в первые ноябрьские выходные ппо всему краю будет не устойчивой.

Ночь на воскресенье, 3 ноября, будет прохладной и без осадков, по всему краю ожидаются заморозки — до 8 °С, только на южном побережье около нуля. А вот днём в воскресенье на смену циклону придёт антициклон, потеплеет — до +13 градусов по Цельсию, но начнутся дожди — сначала на западе Приморья, а потом по всему краю.

В ночь на понедельник, 4 ноября (напомним, День народного единства — выходной), погода ухудшится: циклон, смещаясь над Приморьем, «порадует» край дождями — в том числе сильными. А к утру дождь перейдёт в снег, возможны гололедные явления, на дорогах осложнится обстановка.

День 4 ноября ожидается холодным и ветреным. По краю вместо дождей будет идти мокрый снег и снег, на дорогах образуется гололедица. Ощутимо похолодает, а ветер станет сильным. Словом, пикников по случаю праздника лучше не планировать.

Во Владивостоке в ночь на 3 ноября похолодает до +1…+4 °С. Днем температура воздуха — +7 градусов по Цельсию, ветер станет сильным и к вечеру пойдёт дождь.

Дождь будет идти и ночью, местами в разных районах города он может перейти в мокрый снег. Днём в понедельник, 4 ноября, подует сильный северо-западный ветер, ощутимо похолодает, но осадки прекратятся. С последним месяцем осени вас, зима на пороге!

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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