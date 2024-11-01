От дождя к снегу и гололёду: погода на первых выходных ноября в Приморье не порадует

День 4 ноября ожидается холодным и ветреным. По краю вместо дождей будет идти мокрый снег и снег, на дорогах образуется гололедица. Ощутимо похолодает, а ветер станет сильным. Словом, пикников по случаю праздника лучше не планировать.



Во Владивостоке в ночь на 3 ноября похолодает до +1…+4 °С. Днем температура воздуха — +7 градусов по Цельсию, ветер станет сильным и к вечеру пойдёт дождь.



Дождь будет идти и ночью, местами в разных районах города он может перейти в мокрый снег. Днём в понедельник, 4 ноября, подует сильный северо-западный ветер, ощутимо похолодает, но осадки прекратятся. С последним месяцем осени вас, зима на пороге!