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Posted 1 ноября, 04:01

Published 1 ноября, 04:01

Modified 1 ноября, 04:03

Updated 1 ноября, 04:03

Фонтан на центральной площади Владивостока завершает работу на зиму

Прощай до лета, звонкая струя: фонтан в центре Владивостока закрывается на зиму

1 ноября 2024, 04:01
Фото: vostokmedia.com.

Фонтан на центральной площади Владивостока завершает работу на зиму

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Наш Город
Сухой фонтан на центральной площади Владивостока порадует жителей и гостей города пением струй и яркими переливами цветов только после окончания зимы. Пока же это сооружение будет законсервировано — до весны.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: к консервации любимца детей и туристов специалисты приступят уже на следующей неделе. Фонтан — сооружение хрупкое и весьма чувствительное к морозам, в зиму его эксплуатировать нельзя. Поэтому — прощай до лета!

Предварительно будут проведены все необходимые процедуры по техобслуживанию фонтана: рабочие сольют воду, очистят и осушат бетонную чашу и оборудование, а также продуют трубопроводы, чтобы удалить оставшуюся воду.

Следующий этап — закрыть заглушками все форсунки, прожекторы, а также проверить, все ли оборудование фонтана работает, как следует, и не нужно ли что-то отремонтировать. В целом все работы займут неделю

— В течение зимы технические помещения фонтана будут регулярно осматривать и проводить ревизию систем жизнеобеспечения. Такие мероприятия обеспечат сохранность фонтана до наступления нового сезона, когда он вновь сможет радовать своей красотой и прохладой, — отметили в муниципальном учреждении «Лазо», которое отвечает за эксплуатацию фонтана.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что фонтана на улице Адмирала Фокина закрыли до весны.

Закрылись до весны: фонтаны Владивостока отправляются на зимовку
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#Новости#Владивосток#Фонтаны#Приморский край#Наш Город
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