Прощай до лета, звонкая струя: фонтан в центре Владивостока закрывается на зиму

Posted 1 ноября, 04:01
Published 1 ноября, 04:01
Modified 1 ноября, 04:03
Updated 1 ноября, 04:03
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: к консервации любимца детей и туристов специалисты приступят уже на следующей неделе. Фонтан — сооружение хрупкое и весьма чувствительное к морозам, в зиму его эксплуатировать нельзя. Поэтому — прощай до лета!
Предварительно будут проведены все необходимые процедуры по техобслуживанию фонтана: рабочие сольют воду, очистят и осушат бетонную чашу и оборудование, а также продуют трубопроводы, чтобы удалить оставшуюся воду.
Следующий этап — закрыть заглушками все форсунки, прожекторы, а также проверить, все ли оборудование фонтана работает, как следует, и не нужно ли что-то отремонтировать. В целом все работы займут неделю
— В течение зимы технические помещения фонтана будут регулярно осматривать и проводить ревизию систем жизнеобеспечения. Такие мероприятия обеспечат сохранность фонтана до наступления нового сезона, когда он вновь сможет радовать своей красотой и прохладой, — отметили в муниципальном учреждении «Лазо», которое отвечает за эксплуатацию фонтана.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что фонтана на улице Адмирала Фокина закрыли до весны.