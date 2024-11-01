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Posted 31 октября, 23:56

Published 31 октября, 23:56

Modified 31 октября, 23:58

Updated 31 октября, 23:58

Какой будет погода в ноябре в Приморском крае, рассказали синоптики

Такой весь противоречивый: ноябрь в Приморье отличается неустойчивой погодой

31 октября 2024, 23:56
Фото: vostokmedia.com.

Какой будет погода в ноябре в Приморском крае, рассказали синоптики

Сюжет
Погода
Последний месяц осени в Приморском крае без сюрпризов не обходится. Об этом говорят данные многолетних наблюдений, которыми поделился Примгидромет.

Синоптики собрали интересные факты о том, какой бывает погода в ноябре в Приморском крае и чем этот месяц может удивить.

Итак…

  • Средняя температура в ноябре составляет +0,9 °С;
  • Максимальная температура была зафиксирована 3 ноября 1919 года на отметке +17,5 °С;
  • Минимальная — 28 ноября 1947 года, и это было аж -20 °С;
  • Самый теплый ноябрь был в 1902 году, со среднемесячной температурой воздуха +2,6 °С;
  • Самый холодный — в 2002 году, -5,1 °С;
  • Норма осадков составляет 31 мм;
  • Минимальное количество осадков, всего 0,5 мм, было зафиксировано в 1941 году;
  • Максимальное — в 1919 и составило 159 мм;
  • Максимальное количество за сутки — 152 мм — выпало 3 ноября 1921 года;
  • Обычно в ноябре дожди идут в целом около пяти дней;
  • Средняя скорость ветра — 6,5 м/с;
  • Ураганный ветер — 40 м/с — фиксировался 7 и 24 ноября 1942 года.

Что же касается наступившего ноября, то, по прогнозам Примгидромета, он будет прохладным (по краю до -8 градусов по Цельсию, на юге и на побережье — до +1 градуса), а вот осадков ожидается меньше, чем обычно.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой будет погода 1 ноября.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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