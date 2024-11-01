Такой весь противоречивый: ноябрь в Приморье отличается неустойчивой погодой

Posted 31 октября, 23:56
Published 31 октября, 23:56
Modified 31 октября, 23:58
Updated 31 октября, 23:58
Синоптики собрали интересные факты о том, какой бывает погода в ноябре в Приморском крае и чем этот месяц может удивить.
Итак…
Что же касается наступившего ноября, то, по прогнозам Примгидромета, он будет прохладным (по краю до -8 градусов по Цельсию, на юге и на побережье — до +1 градуса), а вот осадков ожидается меньше, чем обычно.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой будет погода 1 ноября.