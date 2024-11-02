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Posted 2 ноября, 05:22

Published 2 ноября, 05:22

Modified 2 ноября, 05:24

Updated 2 ноября, 05:24

В Приморском крае продолжают выявлять поддельные купюры Банка России

Больше всего — пятитысячных: поддельные купюры продолжают выявлять в Приморском крае

2 ноября 2024, 05:22
Фото: Пресс-служба ДГУ Банка России.

В Приморском крае продолжают выявлять поддельные купюры Банка России

Сюжет
Деньги
В Приморском крае и во всем ДФО по-прежнему продолжают выявлять поддельные купюры. Чаще всего фальшивками оказываются банкноты номиналом 5000 рублей. Впрочем, не гнушаются мошенники подделывать и «сущую мелочь» — 50-рублёвки.

В пресс-службе ДГУ Банка России сообщили: с июля по сентябрь 2024 года специалисты банков в Приморском крае выявили семь фальшивых российских банкнот — все номиналом 5000 рублей.

В 2023 году за этот же период фальшивок было обнаружено гораздо больше — в 2,3 раза.

Если говорить о статистике по всему ДФО, то она такова: в третьем квартале 2024 года было выявлено 43 фальшивые купюры Банка России. Из них 30 — пятитысячные, девять тысячерублёвых банкнот, три — номиналом 2000 рублей и одна — 50-рублёвая. Также в Приморском крае были обнаружены поддельные 100 долларов, а в Амурской области — 50 «баксов».

— Количество поддельных банкнот в Приморье сокращается, но жителям края не стоит терять бдительность. Несмотря на то, что многие сейчас пользуются преимущественно безналичным расчетом, риск встретить поддельную банкноту все же существует. Ее можно получить на сдачу в небольшом магазине, на рынке или заправке, поэтому важно знать и уметь проверять основные признаки подлинности, — отметил начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.

В ДГУ Банка России напомнили, что описание того, как выглядят и какие уровни защиты имеют российские банкноты, можно найти на сайте ведомства и в приложении «Банкноты Банка России». Иногда лучше проявить излишнюю, на первый взгляд, бдительность, чем потом оказаться жертвой мошенников.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о новых уловках мошенников.

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