Больше всего — пятитысячных: поддельные купюры продолжают выявлять в Приморском крае

Если говорить о статистике по всему ДФО, то она такова: в третьем квартале 2024 года было выявлено 43 фальшивые купюры Банка России. Из них 30 — пятитысячные, девять тысячерублёвых банкнот, три — номиналом 2000 рублей и одна — 50-рублёвая. Также в Приморском крае были обнаружены поддельные 100 долларов, а в Амурской области — 50 «баксов».