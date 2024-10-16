Не переходите по QR-кодам в Приморье — где и почему это опасно во Владивостоке?

Развалы прокатных самокатов можно встретить практически на каждом углу Владивостока. Беззаботные горожане бросают их то тут, то там. Кафешек, где можно рассчитаться, отсканировав QR-код приклеенный на столе, или небольших магазинчиков в центре с подобным способом оплаты тоже хватает.