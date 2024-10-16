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Posted 16 октября, 06:13

Published 16 октября, 06:13

Modified 16 октября, 06:15

Updated 16 октября, 06:15

Мошенники используют QR-коды для кражи денег со счетов жителей Приморья

Не переходите по QR-кодам в Приморье — где и почему это опасно во Владивостоке?

16 октября 2024, 06:13
Фото: 1MI

Мошенники используют QR-коды для кражи денег со счетов жителей Приморья

Сюжет
Безопасность
Жителей Приморского края предостерегают о начале второй волны мошенничества с использованием QR-кодов для кражи денег. Теперь мошенники могут снимать средства с карт граждан, не имея доступа к данным их карт, а только с помощью QR-кодов.

Эксперт портала «Финансы Mail» заявил, что нередко аферисты подменяют QR-кодов на самокатах сервисов кикшеринга и коды для оплаты в заведениях общественного питания.

Развалы прокатных самокатов можно встретить практически на каждом углу Владивостока. Беззаботные горожане бросают их то тут, то там. Кафешек, где можно рассчитаться, отсканировав QR-код приклеенный на столе, или небольших магазинчиков в центре с подобным способом оплаты тоже хватает.

«Если пользователь сканировал код, то его система перенаправляла на фишинговую страницу, где требовалось ввести данные — персональную и финансовую информацию. Если пользователь предоставлял запрашиваемые данные, то они становились добычей злоумышленников», — отметил эксперт программных продуктов компании «Код Безопасности» Максим Александров.

Чтобы избежать подобных деяний, жителям региона необходимо проявлять осторожность, предупреждает пресс-служба правительства Приморского края. Не стоит сканировать QR-коды на улицах. А если это необходимо, следует внимательно изучить код.

Рекомендуется использовать функцию сканирования QR-кодов только в приложениях. Например, для оплаты по QR-коду следует открывать сканер в приложении банка, а для аренды самоката — в приложении кикшеринга. Сканеры в этих приложениях защищены от перехода на нелегитимные ссылки благодаря внутренним алгоритмам, которые блокируют поддельные QR-коды.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как курьеры вычислили и поймали мошенника, который подделывал чеки, делая заказы в ресторанах Владивостока.

Нашли и задержали: курьеры раскрыли преступление во Владивостоке — эксклюзив редакции
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#Новости#Общество#Безопасность#Владивосток#Мошенничество#Финансы#Аферисты#QR-коды#Приморский край#Приложения#Осторожность
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