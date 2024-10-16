Не переходите по QR-кодам в Приморье — где и почему это опасно во Владивостоке?

Posted 16 октября, 06:13
Published 16 октября, 06:13
Modified 16 октября, 06:15
Updated 16 октября, 06:15
Эксперт портала «Финансы Mail» заявил, что нередко аферисты подменяют QR-кодов на самокатах сервисов кикшеринга и коды для оплаты в заведениях общественного питания.
Развалы прокатных самокатов можно встретить практически на каждом углу Владивостока. Беззаботные горожане бросают их то тут, то там. Кафешек, где можно рассчитаться, отсканировав QR-код приклеенный на столе, или небольших магазинчиков в центре с подобным способом оплаты тоже хватает.
«Если пользователь сканировал код, то его система перенаправляла на фишинговую страницу, где требовалось ввести данные — персональную и финансовую информацию. Если пользователь предоставлял запрашиваемые данные, то они становились добычей злоумышленников», — отметил эксперт программных продуктов компании «Код Безопасности» Максим Александров.
Чтобы избежать подобных деяний, жителям региона необходимо проявлять осторожность, предупреждает пресс-служба правительства Приморского края. Не стоит сканировать QR-коды на улицах. А если это необходимо, следует внимательно изучить код.
Рекомендуется использовать функцию сканирования QR-кодов только в приложениях. Например, для оплаты по QR-коду следует открывать сканер в приложении банка, а для аренды самоката — в приложении кикшеринга. Сканеры в этих приложениях защищены от перехода на нелегитимные ссылки благодаря внутренним алгоритмам, которые блокируют поддельные QR-коды.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как курьеры вычислили и поймали мошенника, который подделывал чеки, делая заказы в ресторанах Владивостока.