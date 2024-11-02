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Posted 2 ноября, 05:32

Published 2 ноября, 05:32

Modified 2 ноября, 05:34

Updated 2 ноября, 05:34

В первую неделю ноября в Приморском крае станет ощутимо холоднее

Готовьте шапки и шарфы: грядущая рабочая неделя тепла в Приморском крае не обещает

2 ноября 2024, 05:32
Фото: vostokmedia.com.

В первую неделю ноября в Приморском крае станет ощутимо холоднее

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Погода
Шутки, как говорится, в сторону: если вы еще не приготовили тёплый зимний гардероб, не сменили шины и надеетесь на то, что «пока тепло» — имейте в виду, небесная канцелярия преподнесёт вам тот ещё сюрприз. Минусовые температуры установятся в Приморье на будущей неделе.

По сообщениям Примгидромета, первый рабочий день следующей — напомним, короткой — недели принесёт в Приморье снег, который пройдёт местами. Ночью до -9 °С, днём от силы +8 °С на юге края.

В среду, 6 ноября, станет ещё холоднее, ночами по краю до -12 °С, а днём 0 не выше +6 °С. Четверг, 7 ноября, тоже теплом не порадует, температура опустится ещё на 1 — 4 градуса.

Небольшое, но в целом незначительное потепление придёт в край только в пятницу. В Приморье погоду будет определять антициклон — будет малооблачно и подует слабый ветерок.

Во Владивостоке на следующей неделе преимущественно без осадков. Во вторник утром около 0 °С, днем +7 °С. В среду даже днём будет не выше+5 градусов по Цельсию, а в четверг, 7 ноября, ночью краевой центр жду заморозки, днём — 0…+3 °С. В пятницу немного теплее, чем накануне.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о погоде на выходных.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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