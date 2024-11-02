Готовьте шапки и шарфы: грядущая рабочая неделя тепла в Приморском крае не обещает

По сообщениям Примгидромета, первый рабочий день следующей — напомним, короткой — недели принесёт в Приморье снег, который пройдёт местами. Ночью до -9 °С, днём от силы +8 °С на юге края.



В среду, 6 ноября, станет ещё холоднее, ночами по краю до -12 °С, а днём 0 не выше +6 °С. Четверг, 7 ноября, тоже теплом не порадует, температура опустится ещё на 1 — 4 градуса.