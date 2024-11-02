Готовьте шапки и шарфы: грядущая рабочая неделя тепла в Приморском крае не обещает

Posted 2 ноября, 05:32
Published 2 ноября, 05:32
Modified 2 ноября, 05:34
Updated 2 ноября, 05:34
По сообщениям Примгидромета, первый рабочий день следующей — напомним, короткой — недели принесёт в Приморье снег, который пройдёт местами. Ночью до -9 °С, днём от силы +8 °С на юге края.
В среду, 6 ноября, станет ещё холоднее, ночами по краю до -12 °С, а днём 0 не выше +6 °С. Четверг, 7 ноября, тоже теплом не порадует, температура опустится ещё на 1 — 4 градуса.
Небольшое, но в целом незначительное потепление придёт в край только в пятницу. В Приморье погоду будет определять антициклон — будет малооблачно и подует слабый ветерок.
Во Владивостоке на следующей неделе преимущественно без осадков. Во вторник утром около 0 °С, днем +7 °С. В среду даже днём будет не выше+5 градусов по Цельсию, а в четверг, 7 ноября, ночью краевой центр жду заморозки, днём — 0…+3 °С. В пятницу немного теплее, чем накануне.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о погоде на выходных.