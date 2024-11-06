«А нам можно порцию снежинок?»: снегопад начался вблизи Владивостока — видео

Posted 6 ноября, 02:22
Published 6 ноября, 02:22
Modified 6 ноября, 02:24
Updated 6 ноября, 02:24
Автомобилистка поделилась информацией о том, что снегопад начался в Артеме. Стоит отметить, что на кадрах отчетливо видны крупные снежинки, а не просто намек на зимнее настроение.
Более того, в районе аэропорта обстановка сложилась тоже волшебная. Очевидцы сняли на видео снегопад, сопроводив ролик соответствующей музыкой. Наверняка многие, кто посмотрел ролик, невольно задумались о новогодней атмосфере, которая совсем скоро будет царить во всех уголках страны.
К слову, в пригороде Владивостока даже не «пахнет» снегом, сообщают горожане. Небо не абсолютно ясное, но пасмурной погоды не наблюдается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что первым под снежную раздачу попал Уссурийск. В минувшие выходные город буквально накрыло снежинками.