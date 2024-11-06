«А нам можно порцию снежинок?»: снегопад начался вблизи Владивостока — видео

Более того, в районе аэропорта обстановка сложилась тоже волшебная. Очевидцы сняли на видео снегопад, сопроводив ролик соответствующей музыкой. Наверняка многие, кто посмотрел ролик, невольно задумались о новогодней атмосфере, которая совсем скоро будет царить во всех уголках страны.