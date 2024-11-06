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Posted 6 ноября, 02:22

Published 6 ноября, 02:22

Modified 6 ноября, 02:24

Updated 6 ноября, 02:24

Снег выпал недалеко от Владивостока в Приморском крае

«А нам можно порцию снежинок?»: снегопад начался вблизи Владивостока — видео

6 ноября 2024, 02:22
Фото: Изображение Midjourney.

Снег выпал недалеко от Владивостока в Приморском крае

В новых медиа появились волшебные кадры, — в Артеме пошел снег. Жители дальневосточной столицы надеются, что и на их улице будет праздник. Кто знает, может снежинки, вопреки прогнозам синоптиков, действительно украсят Владивосток.

Автомобилистка поделилась информацией о том, что снегопад начался в Артеме. Стоит отметить, что на кадрах отчетливо видны крупные снежинки, а не просто намек на зимнее настроение.

Видео: vtoryakvdk.

Более того, в районе аэропорта обстановка сложилась тоже волшебная. Очевидцы сняли на видео снегопад, сопроводив ролик соответствующей музыкой. Наверняка многие, кто посмотрел ролик, невольно задумались о новогодней атмосфере, которая совсем скоро будет царить во всех уголках страны.

К слову, в пригороде Владивостока даже не «пахнет» снегом, сообщают горожане. Небо не абсолютно ясное, но пасмурной погоды не наблюдается.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что первым под снежную раздачу попал Уссурийск. В минувшие выходные город буквально накрыло снежинками.

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