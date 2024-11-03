Зимний «апокалипсис» надвигается: снегопад начался в Приморье — видео

Posted 3 ноября, 04:09
Published 3 ноября, 04:09
Modified 3 ноября, 04:59
Updated 3 ноября, 04:59
Первый снег выпал во многих районах региона. Одним из первых под раздачу попал Уссурийск. Стоит отметить, что стихия разгулялась не на шутку. Снежинки стремительно заполоняют землю. Жители города уже предвкушают проблемы на дорогах, — гололед могут обеспечить низкие температуры ближайшей ночью.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Приморье надвигается циклон, который нанесет мощный удар по многим районам края. На перевалах будет особенно опасно. Уже на следующей неделе регион почувствуют зимнее настроение погоды.