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Posted 3 ноября, 04:09

Published 3 ноября, 04:09

Modified 3 ноября, 04:59

Updated 3 ноября, 04:59

Снег начался в разных городах Приморского края

Зимний «апокалипсис» надвигается: снегопад начался в Приморье — видео

3 ноября 2024, 04:09
Фото: vostokmedia.com.

Снег начался в разных городах Приморского края

Сюжет
Циклон
В Приморском крае началась непогода. Более того, в некоторых районах дождь сменили снежинки, заполоняющие улицы муниципалитетов.

Первый снег выпал во многих районах региона. Одним из первых под раздачу попал Уссурийск. Стоит отметить, что стихия разгулялась не на шутку. Снежинки стремительно заполоняют землю. Жители города уже предвкушают проблемы на дорогах, — гололед могут обеспечить низкие температуры ближайшей ночью.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Приморье надвигается циклон, который нанесет мощный удар по многим районам края. На перевалах будет особенно опасно. Уже на следующей неделе регион почувствуют зимнее настроение погоды.

Добро пожаловать, зима: грозовые ливни, снег и гололед нанесут удар по Приморью
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