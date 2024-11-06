Форзиции и яблони: Владивосток активно озеленяют и делают красивее

Posted 6 ноября, 03:34
Published 6 ноября, 03:34
Modified 6 ноября, 03:36
Updated 6 ноября, 03:36
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: ежедневно сотрудники муниципального учреждения «Зелёный Владивосток» заботятся о том, чтобы столица ДФО соответствовала своему статусу во всех смыслах, была уютной, комфортной и очень красивой. Они высаживают новые зелёные насаждения и ухаживают за имеющимися.
Вот только сухая статистика: за 2024 год во Владивостоке высажено 9 712 деревьев и кустарников, из которых 707 — это деревья хвойных пород и 198 лиственных деревьев. Также высажено около восьми тысяч кустарников лиственных и хвойных пород, многолетних цветов и лианы.
На улицах краевого центра появились и яблони, и амурский бархат, и абрикосы, и клёны, и форзиция, и сосны, и ясени маньчжурские, спирея, сирень, великолепные рододендроны — всё это будет не только зеленеть, но и цвести и радовать глаз гостей и жителей Владивостока.
Важно отметить, что новые деревья и кусты украшают и главные улицы города, и уже существующие парки и скверы, а также высаживаются там, где были удалены старые или больные растения.
— Все деревья и кустарники подбираются с учётом особенностей территории. Специалисты уделяют внимание освещенности, ветровой нагрузке и влажности почвы, а также учитывают близость к дороге и коммуникациям, — рассказали в «Зелёном Владивостоке».
Отметим, что в этом году озеленительный сезон продолжится до установления стабильных отрицательных температур воздуха и промерзания почвы.
И пока позволяют погодные условия, озеленение города будет продолжаться. К тому же работники «Зелёного Владивостока» уже высадили под зиму 41 тысячу луковиц тюльпанов — на Светланской, Фонтанной, Калинина, проспекте 100-летия Владивостока, Партизанском проспекте и по другим адресам. Весной они будут радовать глаз горожан и гостей города.
Ведутся и все необходимые сезонные работы: уборка сухой растительности и цветочной ботвы, обрезка живой изгороди и аварийных веток, текущий ремонт.
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