Форзиции и яблони: Владивосток активно озеленяют и делают красивее

На улицах краевого центра появились и яблони, и амурский бархат, и абрикосы, и клёны, и форзиция, и сосны, и ясени маньчжурские, спирея, сирень, великолепные рододендроны — всё это будет не только зеленеть, но и цвести и радовать глаз гостей и жителей Владивостока.