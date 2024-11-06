Глава обещание держит: рухнувшую летом подпорную стену восстановили во Владивостоке

Ремонт — а точнее, создание новой стены — стал насущной необходимостью летом текущего года. В августе, после ливней, сооружение разрушилось. Бетонные блоки упали прямо на припаркованные машины, счастье, что не пострадали люди. В тот же день на месте обрушения побывал глава Владивостока Константин Шестаков. Он сразу же дал поручение возвести новую подпорную стену — здесь она необходима.