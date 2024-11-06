Глава обещание держит: рухнувшую летом подпорную стену восстановили во Владивостоке

Posted 6 ноября, 05:33
Published 6 ноября, 05:33
Modified 6 ноября, 08:46
Updated 6 ноября, 08:46
Поэтому в администрации Владивостока уделают большое внимание состоянию этих объектов, ведут их ремонт и реконструкцию.
В пресс-службе мэрии сообщили: во дворе дома на Славянской, 19 восстановили подпорную стену. Работы выполнил подрядчик — под строгим контролем со стороны администрации Владивостока.
Ремонт — а точнее, создание новой стены — стал насущной необходимостью летом текущего года. В августе, после ливней, сооружение разрушилось. Бетонные блоки упали прямо на припаркованные машины, счастье, что не пострадали люди. В тот же день на месте обрушения побывал глава Владивостока Константин Шестаков. Он сразу же дал поручение возвести новую подпорную стену — здесь она необходима.
И вот объект готов: протяженность составляет 47 метров, а высота — до 6,5 метра. Выполнена стена из конструктивных блоков КПБ.
— Работы были выполнены оперативно. Новая подпорная стена соответствует необходимым требованиям безопасности, — отметили в управлении содержания жилищного фонда.
Также в пресс-службе Владивостока напомнили, что только в 2024 году в краевом центре были возведены подпорные стены на Партизанском проспекте, 22а, Леонова, 64, Красного Знамени, 38, а работы по созданию стены на Светланской, 131 подходят к завершению.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как во Владивостоке заботятся о безопасности движения.