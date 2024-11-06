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Posted 6 ноября, 02:39

Published 6 ноября, 02:39

Modified 6 ноября, 02:41

Updated 6 ноября, 02:41

Гражданин Германии сделал в Приморском крае фотографию не учтённого леопарда

Немец заметил чужака в приграничном районе Приморья — кто он и что теперь будет?

6 ноября 2024, 02:39
Фото: Изображение Midjourney.

Гражданин Германии сделал в Приморском крае фотографию не учтённого леопарда

Сюжет
Земля леопарда
Он попал в кадр случайно. Но произвёл своим появлением фурор. Неизвестного специалистам нацпарка «Земля леопарда» пятнистого красавчика запечатлел в кадре фотограф из Германии.

В пресс-службе национального парка «Земля леопарда» сообщили: фотографию с ранее неизвестным краснокнижным пятнистым хищником сделал профессиональный фотограф из Германии Саша Фонсека.

Удивительно, но изначально гость из Германии собирался запечатлеть на камеру жизнь азиатских барсуков и установил фотоловушку напротив небольшой пещеры, где регулярно отмечаются эти милые зверьки. В проведении работ ему помогали специалисты нацпарка.

Но когда через некоторое время стали просматривать полученные кадры, то на них обнаружился дальневосточный леопард. Да не абы какой, а пока ещё не учтённый!

— Благодаря уникальному узору пятен на шкуре хищника удалось определить, что ранее этот «любитель барсуков» не фиксировался сетью фотомониторинга, — подчеркнули в пресс-службе заповедника.

Теперь уникальный хищник встанет на учёт, как положено солидному зверю: его внесут в в базу данных нацпарка, присвоят уникальный идентификационный номер. Всё, дружок, Большой Брат следит за тобой.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что суровые инспекторы проверили, как ведётся противопожарная работа на территории нацпарка.

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#Новости#Земля леопарда#Леопард#Нацпарк#Приморский край#Живая природа#Приморье
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