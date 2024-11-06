Немец заметил чужака в приграничном районе Приморья — кто он и что теперь будет?

Posted 6 ноября, 02:39
Published 6 ноября, 02:39
Modified 6 ноября, 02:41
Updated 6 ноября, 02:41
В пресс-службе национального парка «Земля леопарда» сообщили: фотографию с ранее неизвестным краснокнижным пятнистым хищником сделал профессиональный фотограф из Германии Саша Фонсека.
Удивительно, но изначально гость из Германии собирался запечатлеть на камеру жизнь азиатских барсуков и установил фотоловушку напротив небольшой пещеры, где регулярно отмечаются эти милые зверьки. В проведении работ ему помогали специалисты нацпарка.
Но когда через некоторое время стали просматривать полученные кадры, то на них обнаружился дальневосточный леопард. Да не абы какой, а пока ещё не учтённый!
— Благодаря уникальному узору пятен на шкуре хищника удалось определить, что ранее этот «любитель барсуков» не фиксировался сетью фотомониторинга, — подчеркнули в пресс-службе заповедника.
Теперь уникальный хищник встанет на учёт, как положено солидному зверю: его внесут в в базу данных нацпарка, присвоят уникальный идентификационный номер. Всё, дружок, Большой Брат следит за тобой.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что суровые инспекторы проверили, как ведётся противопожарная работа на территории нацпарка.