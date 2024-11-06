Под видом врачей: новая схема мошенничества появилась в Приморском крае

Вот здесь уже и начинается обман. Если потенциальная жертва соглашается, ему в мессенджер приходит ссылка на некое приложение, которое надо скачать и установить. А в ссылке, как в том троянском коне, прячется множество неприятностей (отдельно мошенники предупреждают — после установки приложения экран смартфона ненадолго погаснет, но вы, мол, не волнуйтесь, это, мол, так и должно быть).