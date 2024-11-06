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Posted 6 ноября, 00:15

Published 6 ноября, 00:15

Modified 6 ноября, 00:17

Updated 6 ноября, 00:17

Мошенники придумали новую схему обмана с записью к врачу в Приморском крае

Под видом врачей: новая схема мошенничества появилась в Приморском крае

6 ноября 2024, 00:15
Фото: 1MI.

Мошенники придумали новую схему обмана с записью к врачу в Приморском крае

Сюжет
Мошенничество
Министерство здравоохранения Приморского края предупреждает жителей региона: мошенники придумали новую схему обмана, которая позволит похитить ваши персональные данные и деньги. На этот раз всё начинается мирно: человеку предлагают записаться на приём к врачу.

В пресс-службе минздрава Приморья рассказали: человеку поступает звонок и некто, представляясь работником поликлиники или больницы, милым голосом предлагает срочно пройти обследование, записаться на которое можно онлайн с помощью специального приложения.

Вот здесь уже и начинается обман. Если потенциальная жертва соглашается, ему в мессенджер приходит ссылка на некое приложение, которое надо скачать и установить. А в ссылке, как в том троянском коне, прячется множество неприятностей (отдельно мошенники предупреждают — после установки приложения экран смартфона ненадолго погаснет, но вы, мол, не волнуйтесь, это, мол, так и должно быть).

В приложении — вирус, он даёт мошенникам возможность получить доступ ко всем данным, которые есть в телефоне у жертвы. Помимо этого, они могут войти в мобильный банк и похитить сбережения.

В министерстве здравоохранения Приморского края чётко разъяснили: просто так, с бухты-барахты, из медицинского госучреждения звонить не станут.

— Чаще всего специалист поликлиники звонит, чтобы перенести дату визита к врачу или обследования, приглашает пройти диспансеризацию или диспансерное наблюдение. Регистратор сразу предлагает дату и время записи, может посоветовать записаться на портале «Госуслуг», но никогда не предложит пройти по ссылке, не спросит у вас пинкод или другие личные данные, — подчеркнули в ведомстве.

Так что приморцам следует не терять бдительности.

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#Новости#Общество#Владивосток#Мошенничество#Мошенники#Приморский край#Происшествия
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