Ради жизни ребёнка: приморские врачи спасли двухлетнюю малышку

Не прошло и трёх часов, как Алексей Валерьевич выполнил ригидную бронхоскопию под общим наркозом (когда в дыхательные пути помещается бронхоскоп). Из правого бронха девочки оптическими щипцами извлекли пластиковую бусинку. Операция длилась 20 минут. С малышкой всё в порядке. Её жизни ничто не угрожает.