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Posted 6 ноября, 01:01

Published 6 ноября, 01:01

Modified 6 ноября, 01:03

Updated 6 ноября, 01:03

Уникальную операцию провели врачи в Приморском крае и спасли девочку двух лет

Ради жизни ребёнка: приморские врачи спасли двухлетнюю малышку

6 ноября 2024, 01:01
Фото: Изображение Midjourney.

Уникальную операцию провели врачи в Приморском крае и спасли девочку двух лет

Сюжет
Медицина
Двухлетняя малышка в Находке оказалась на краю гибели. Девочку спасли специалисты эндоскопического отделения Краевой детской клинической больницы №1.

В пресс-службе министерства здравоохранения Приморского края сообщили: в больницу Находки была доставлена двухлетняя девочка. Ее родители рассказали: малышка что-то сунула в рот и проглотила, поперхнулась, а потом начала сильно кашлять. Девочке стало трудно дышать.

Рентгеновский снимок помог понять проблему: в дыхательных путях малышки — инородное тело. Находкинские врачи запросили помощи специалистов из Владивостока.

— Вызов приняли врачи эндоскопического отделения Краевой детской клинической больницы №1, — сообщили в пресс-службе минздрава. — Везти девочку в краевой центр было нельзя, инородное тело при транспортировке могло мигрировать и вызвать остановку дыхания. Ребёнок должен был находиться в покое. Поэтому врачи на машине Центра медицины катастроф отправились в Находку. На помощь малышке лично выехал заведующий отделением эндоскопии Краевой детской клинической больницы №1 Алексей Ткачук вместе с необходимым для операции оборудованием.
Фото: minzdravpk

Не прошло и трёх часов, как Алексей Валерьевич выполнил ригидную бронхоскопию под общим наркозом (когда в дыхательные пути помещается бронхоскоп). Из правого бронха девочки оптическими щипцами извлекли пластиковую бусинку. Операция длилась 20 минут. С малышкой всё в порядке. Её жизни ничто не угрожает.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как врачи спасли жизнь приморца.

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#Новости#Общество#Находка#Здравоохранение#Владивосток#Медицина#Приморский край
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