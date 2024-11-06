Ради жизни ребёнка: приморские врачи спасли двухлетнюю малышку

Posted 6 ноября, 01:01
Published 6 ноября, 01:01
Modified 6 ноября, 01:03
Updated 6 ноября, 01:03
В пресс-службе министерства здравоохранения Приморского края сообщили: в больницу Находки была доставлена двухлетняя девочка. Ее родители рассказали: малышка что-то сунула в рот и проглотила, поперхнулась, а потом начала сильно кашлять. Девочке стало трудно дышать.
Рентгеновский снимок помог понять проблему: в дыхательных путях малышки — инородное тело. Находкинские врачи запросили помощи специалистов из Владивостока.
— Вызов приняли врачи эндоскопического отделения Краевой детской клинической больницы №1, — сообщили в пресс-службе минздрава. — Везти девочку в краевой центр было нельзя, инородное тело при транспортировке могло мигрировать и вызвать остановку дыхания. Ребёнок должен был находиться в покое. Поэтому врачи на машине Центра медицины катастроф отправились в Находку. На помощь малышке лично выехал заведующий отделением эндоскопии Краевой детской клинической больницы №1 Алексей Ткачук вместе с необходимым для операции оборудованием.
Не прошло и трёх часов, как Алексей Валерьевич выполнил ригидную бронхоскопию под общим наркозом (когда в дыхательные пути помещается бронхоскоп). Из правого бронха девочки оптическими щипцами извлекли пластиковую бусинку. Операция длилась 20 минут. С малышкой всё в порядке. Её жизни ничто не угрожает.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как врачи спасли жизнь приморца.