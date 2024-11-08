Необходимо и важно: почему во Владивостоке повысится тариф на содержание жилья

Posted 8 ноября, 02:42
Published 8 ноября, 02:42
Modified 8 ноября, 02:44
Updated 8 ноября, 02:44
Повышение будет серьёзным — на 20-30 процентов. При этом следует учитывать, что фактически тариф был установлен 20 (!) лет назад — в 2005-м и с тех пор не повышался, а только индексировался, причём индексация была не регулярной, а периодической, то есть проводилась не каждый год. К тому же пересматривался тариф не целиком, а только в части изменений, касающихся вывоза мусора.
Следует сказать, что размеры платы за содержание и ремонт жилья, начиная с 2010 года, не регулируются государством. Администрация города Владивостока устанавливает муниципальный тариф только в отношении отдельных категорий граждан.
На всё нужны деньги
— Я убеждена в том, что тариф на содержание жилья давно следовало поднять, — говорит депутат Законодательного Собрания Приморского края Надежда Телелюева. — Почему? Те суммы, которые владивостокцы платят сейчас (и это показывает статистика), они просто не покрывают все потребности дома. Например. В доме нужен ремонт систем, необходима замена стояков, модернизация системы ГВС, ХВС, ремонт кровли, подъездов. А в целом с дома в месяц управляющая компания получает 16−20 тысяч рублей. И получается, что образуется огромный разрыв между тем, что необходимо, и тем, на что хватает средств.
Надежда Телелюева уверена: повышение тарифа экономически обосновано и ростом цен, и ростом зарплат.
— Если мы хотим, чтобы наши дома содержались должным образом, мы должны понимать, что у управляющих компаний должны быть на это деньги, — подчеркнула депутат. — А УК финансируются не из воздуха, содержание домов — это то, что оплачиваем мы сами. Если мы хотим, чтобы дома, в которых мы живём, были чистыми, тёплыми, с современным техническим оборудованием, чтобы в УК работали квалифицированные специалисты — слесари, электрики и так далее, мы должны понимать простые вещи — все это должно быть заложено в тариф. Элементарная математика.
Также Надежда Телелюева подчеркнула, что активная позиция жильцов домов, в том числе по отношению к контролю за управляющими компаниями, будет способствовать тому, что повышение тарифа не станет просто «выкачиванием денег», а приведёт к реальному улучшению состояния жилищного фонда в столице ДФО.
— Только от горожан зависит, будет УК работать, как следует, получая больше денег, или нет, — сказала она. — Если жильцам не нравится, как так или иная УК относится к своим обязанностям, то ее нужно менять. Не нужно мириться с плохой управляющей компанией. Нужно найти такую УК, которая действительно грамотно разложит тариф, все затраты по нему, объяснит, что куда идет, почему такая собираемость, почему такой тариф, что в него входит и на что идут деньги собственников.
С учётом всех обстоятельств
Экономические расчёты также говорят: повышение тарифа назрело и оно необходимо Владивостоку.
Первое и очевидное: установленный в 2005 году, он никак не соответствует реальным затратам на обслуживание. К тому же он просто устарел: в нем не учитывались многие виды работ, он не охватывал группы многоквартирных домов в зависимости от наличия или отсутствия конструктивных элементов и инженерного оборудования. Сегодня многие новые дома — многоквартирные — по сути автономны и, например, не имеют горячего водоснабжения или даже не подключены к центральному отоплению.
Второе — проведённые специалистами расчеты показали, что полная стоимость обслуживания и содержания многоквартирных домов по факту многократно выше существующего тарифа. Мало того, Владивосток остался едва ли не последним краевым центром ДФО, в котором действует скорее не тариф, а пережиток. В областных и краевых центрах других регионов округа он гораздо выше. Например, во Владивостоке действующий тариф для домов-хрущевок по постановлению № 1520 составляет 21,01 руб./кв. м, а в Хабаровске для аналогичных домов — 37,23 руб/кв. м. Если говорить о домах высотой в 9-10 этажей с лифтами и мусоропроводами, то тариф Владивостока — 30,42 руб/кв. м, Хабаровска — 43,34 руб/кв. м.
Отсюда вывод: пришло время принимать кардинальные решения и пересматривать тариф. Причём комплексно, в целом.
— Управлением содержания жилищного фонда администрации Владивостока была проведена экспертиза действующих тарифов. Для этой работы привлечена специализированная независимая аудиторская фирма ООО «ГК „ДВАЦ“. Главными задачами было: провести расчеты нормативной себестоимости обслуживания и текущего ремонта многоквартирных домов, отражающие нормативные затраты, сгруппированные по экономическим элементам и статьям калькуляции, по видам работ для групп домов, — рассказали в мэрии. — По итогам работы стало ясно: необходимо повысить тариф на содержание жилья на 20-30 процентов.
При этом администрация города — с учётом всех вводных — приняла решение утвердить размеры платы за содержание жилого помещения в «комбинированном варианте»: часть статьей калькуляции, составляющих размер платы за содержание жилого помещения проиндексировать в соответствии с индексом потребительских цен, часть утвердить по результатам экспертного заключения. Например для хрущевок предлагается установить 27,46 руб/кв.м, а для типовых 9-10-этажных домов — 36,9 руб./кв.м. В целом размеры тарифа в зависимости от типа дома и многих других условий варьируются от 16,06 рубля за квадратный метр до 38,2 рубля за квадратный метр. Прежние цифры составляли от 15,65 до 31,82 рубля за квадратный метр жилья.
А мы повысили сами — и рады!
Следует понимать, что муниципальный тариф применяется только в тех случаях, когда собственники не утвердили свой собственный. Жилищный Кодекс РФ даёт право собственникам жилья утвердить тариф в зависимости от того, каких затрат требует конкретный дом. И во Владивостоке есть примеры, когда собственники сами повышают тариф, так как считают это необходимым.
— Мы повысили тариф на содержание жилья еще более трёх лет назад, — рассказала Рита Френк, председатель совета дома по улице Крыгина, 84. — Расскажу подробнее. Управляющая компания, которая занималась нашим домом, потеряла лицензию. Появилась новая УК, которая вообще перестала что бы то ни было делать и в доме, и на прилегающей территории. У нас не шла вода в систему холодного водоснабжения, потому что на входе не было фильтра грубой очистки. Не было нормального отопления. Территория была запущена, а внутри дом был просто страшным — ободранные коридоры и так далее. Куда мы только не обращались, ничего не менялось. Тогда мы решили прибегнуть к услугам другой УК. Её специалисты, осмотрев дом и оценив ситуацию, предложили нам пересмотреть тариф на обслуживание жилья, ведь мы переходили к ним с фактически нулевым балансом и того тарифа, который был, нам не хватило бы ни на что. А в доме нужно было так много сделать!
Рита Владимировна рассказала: конечно, не все одобрили предложение о повышении расценок, но в итоге большинство жильцов вняло разумным доводам.
— И вот уже три года, как мы платим больше, чем жители других домов Владивостока, — говорит Рита Френк. — И мы довольны! Выпал снег? Наутро приезжает техника — у нас чистая дорога, чистая лестница. А раньше мы за свои деньги покупали соль и посыпали ступеньки. Территория у дома облагорожена, поставлено освещение.
УК взяла на себя участие нашего дома во всех программах, она оформляет все документы, подготавливает акты и так далее. В итоге мы попали в программу «1000 дворов» и у нас ровный новый асфальт у дома. Приведён сам дом в порядок, на этажах установлены лампы с датчиками движения, что позволяет ощутимо — поверьте, ощутимо — экономить на оплате общедомовой электроэнергии. У нас стало тепло.
Заявки от жильцов регистрируются, каждая получает номер, на следующий же день, а если заявка сделана утром, то в тот же день приходят специалисты для решения проблемы. Между прочим, в этой УК слесари, электрики и другие мастера держатся за свои места и работу выполняют качественно.
Сейчас в доме заканчивается ремонт по программе софинансирования. Знаете, лучше всего итоги нашего решения о подъеме тарифа можно оценить по тому, как изменился тон общения в домовом чате. За три года люди поняли, что такое настоящее обслуживание дома, оценили. Они идут домой по освещенной территории, по новому асфальту, входят в теплый чистый подъезд, их проблемы решаются быстро, если возникают. И кстати, два дома, которые рядом находятся с нами, тоже — глядя на нас — перешли в нашу УК и тоже добровольно повысили тариф, хотя один из домов — совсем небольшой, всего на 30 квартир. И там много пенсионеров. Но и пенсионеры готовы платить за комфорт и качество.
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