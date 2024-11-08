Необходимо и важно: почему во Владивостоке повысится тариф на содержание жилья

— Мы повысили тариф на содержание жилья еще более трёх лет назад, — рассказала Рита Френк, председатель совета дома по улице Крыгина, 84. — Расскажу подробнее. Управляющая компания, которая занималась нашим домом, потеряла лицензию. Появилась новая УК, которая вообще перестала что бы то ни было делать и в доме, и на прилегающей территории. У нас не шла вода в систему холодного водоснабжения, потому что на входе не было фильтра грубой очистки. Не было нормального отопления. Территория была запущена, а внутри дом был просто страшным — ободранные коридоры и так далее. Куда мы только не обращались, ничего не менялось. Тогда мы решили прибегнуть к услугам другой УК. Её специалисты, осмотрев дом и оценив ситуацию, предложили нам пересмотреть тариф на обслуживание жилья, ведь мы переходили к ним с фактически нулевым балансом и того тарифа, который был, нам не хватило бы ни на что. А в доме нужно было так много сделать!