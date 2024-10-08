Вера Щербина: Каждый шестой рубль из бюджета Приморья идет на коммунальную сферу

Участники публичных слушаний, присутствующие в зале, могли, как лично задать свой вопрос, так и передать его в письменной форме, свои вопросы озвучивали приморцы и во время включений муниципальных образований. Председатель правительства Приморья Вера Щербина отметила, что все вопросы будут проанализированы и обсуждены для включения в проект бюджета.