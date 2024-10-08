Вера Щербина: Каждый шестой рубль из бюджета Приморья идет на коммунальную сферу

Posted 8 октября, 05:13
Published 8 октября, 05:13
Modified 8 октября, 05:15
Updated 8 октября, 05:15
Десятки жителей Приморского края приняли участие в первом дне общественных обсуждений бюджета региона на 25-27-е годы. Приморцы могли присутствовать на слушаниях лично — в большом зале правительства, а также подключиться к онлайн-трансляции, которая велась во всех официальных аккаунтах правительства края.
К обсуждению подключились все муниципальные образования. В зале присутствовали представители органов исполнительной власти, депутаты Законодательного собрания, Думы Владивостока, представители общественности разных направлений.
Участники публичных слушаний, присутствующие в зале, могли, как лично задать свой вопрос, так и передать его в письменной форме, свои вопросы озвучивали приморцы и во время включений муниципальных образований. Председатель правительства Приморья Вера Щербина отметила, что все вопросы будут проанализированы и обсуждены для включения в проект бюджета.
Губернатор края Олег Кожемяко выступил перед присутствующими, обозначив основные направления деятельности в коммунальной сфере, на которые выделяются средства бюджета региона.
«В сфере жилищно-коммунального хозяйства важны меры, которые направлены на повышение качества услуг, это является важным фактором для каждого жителя. Среди первоочередных задач — обеспечение, обновление отрасли, наращивание темпов, которые позволят своевременно модернизировать систему, менять старое оборудование так, чтобы оно учитывало все потребности и было эффективно в эксплуатации. Для этого в крае ведутся работы по модернизации инженерных сетей и объектов водоснабжения, водоотведения, реконструкции котельных, очистных и насосных сооружений и других объектов коммунальной инфраструктуры. Реализация программ продолжится и в 2025 году, на развитие отрасли предполагается направить около 8 миллиардов рублей», — заявил глава региона.
Губернатор отметил, что основными направлениями является социальная поддержка граждан, на которую будет выделено около 16,5 миллиарда рублей. Это включает в себя компенсацию разницы тарифов на тепло, электроэнергию, расходы на топливо и его доставку, стоимость дров, а также услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Особое внимание, по словам Олега Кожемяко, будет уделено мусорной реформе для стабилизации системы по обращению с твердыми коммунальными отходами.
«В 2025 году на это направление будет выделено около 2,5 миллиарда рублей. Это, безусловно, должно сказаться на повышении качества вывоза отходов, увеличении количества контейнерных площадок и самих контейнеров, а также ликвидации несанкционированных свалок в регионе. Планируется создание мусоросортировочных и перегрузочных комплексов», — подчеркнул губернатор края.
Кроме того, запланированы мероприятия по энергосбережению и модернизации объектов коммунальной электроэнергии стоимостью 1,4 миллиарда рублей, это позволит обновить сети и объекты теплоснабжения на территории региона.
Министр ЖКХ Приморского края Алексей Першин обратил внимание присутствующих на то, что в 2025 году более 900 миллионов рублей запланировано в краевом бюджете на модернизацию и капитальную реконструкцию теплового хозяйства. Будут приобретены 16 автоматизированных модульных котельных, проведен капитальный ремонт котельного оборудования на семи котельных.
«Запланированы мероприятия по капитальному ремонту объектов теплоснабжения на общую сумму в размере 915 миллионов рублей. Это позволит повысить качество и надежность теплоснабжения жилых домов и социальных объектов», — подчеркнул глава ведомства.
Он подчеркнул также, что в 2025 году муниципальные образования получат субсидии на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, которые выделяются многодетным семьям Приморья.
Во вторник, 8 октября, состоятся обсуждения проекта краевого бюджета на ближайшую трехлетку в сферах дорожного, лесного хозяйства, культуры, спорта и социальной политики. Мнение жителей края примут во внимание при формировании главного финансового документа региона на 2025 и плановый период 2026–2027 годов.