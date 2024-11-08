Счёт на десятки: незаконные рекламные конструкции сносят во Владивостоке

Posted 8 ноября, 05:53
Published 8 ноября, 05:53
Modified 8 ноября, 05:55
Updated 8 ноября, 05:55
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: только за первую декаду ноября с улиц столицы ДФО специалисты муниципального учреждения «Содержание городских территорий» убрали 11 незаконных рекламных конструкций. В частности, всевозможные установленные без согласования вывески, штендеры и так далее были навсегда убраны с улиц Нейбута, Фадеева, Борисенко, Бородинской, Гоголя, 30 других.
Отметим, что речь идёт вовсе не о скромных по размерам объектах, наоборот — среди этих 11 незаконных реклам были три баннера общей площадью 1,5 квадратного метра. Кроме того, рабочим «СГТ» пришлось потрудиться, снимая и вывозя восемь щитовых рекламных конструкций площадью от одного до 36 (!) квадратных метров.
Весь процесс снятия, демонтажа и вывоза незаконной рекламы подчиняется строгим правилам. Специалисты управления наружной рекламы и информации занимаются тем, что выявляют незаконные объекты, ведя строгий контроль за размещением рекламы в краевом центре, и только потом бригады «СГТ» получают «добро» на ликвидацию визуального шума. Так в городе поддерживают порядок на улицах и не дают им превращаться в подобие восточных базаров — пёстрых, крикливых и утомительных.
— Все незаконные рекламные конструкции мы вывозим на площадку временного хранения, и в течение шести месяцев хозяин может забрать их. По окончании времени они утилизируются, — комментирует начальник по демонтажу «СГТ» Михаил Стогов.
В целом с начала года в столице ДФО было демонтировано более 225 незаконных рекламных конструкций.
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