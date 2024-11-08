Счёт на десятки: незаконные рекламные конструкции сносят во Владивостоке

Весь процесс снятия, демонтажа и вывоза незаконной рекламы подчиняется строгим правилам. Специалисты управления наружной рекламы и информации занимаются тем, что выявляют незаконные объекты, ведя строгий контроль за размещением рекламы в краевом центре, и только потом бригады «СГТ» получают «добро» на ликвидацию визуального шума. Так в городе поддерживают порядок на улицах и не дают им превращаться в подобие восточных базаров — пёстрых, крикливых и утомительных.