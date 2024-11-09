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Posted 9 ноября, 06:54

Published 9 ноября, 06:54

Modified 9 ноября, 06:54

Updated 9 ноября, 06:54

Четыре человека пострадали ДТП в Надеждинском районе

Четыре человека пострадали ДТП в Надеждинском районе — проводится проверка

9 ноября 2024, 06:54
Фото: Полиция Приморья.

Четыре человека пострадали ДТП в Надеждинском районе

Сюжет
Надеждинский район
В Надеждинском районе произошла автоавария, и Госавтоинспекция начала проверку. Информация о происшествии поступила в полицию около 14:00.

На место аварии быстро прибыли сотрудники Госавтоинспекции и медики. Установлено, что 27-летний водитель автомобиля Toyota Cresta ехал из Уссурийска в Владивосток. Он не учел дорожные условия и потерял управление, врезавшись в барьерное ограждение.

В результате аварии травмы получили водитель и трое его пассажиров — мужчины 61, 55 и 56 лет. Все пострадавшие были госпитализированы.

При проверке выяснили, что у водителя нет водительского удостоверения. Ранее он уже имел проблемы с законом за нарушения правил дорожного движения. Госавтоинспекция продолжает разбираться в обстоятельствах аварии.

Фото: Полиция Приморья

Ранее «Восток-Медиа» писало, что утро во Владивостоке началось с множества аварий.

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