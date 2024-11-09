Четыре человека пострадали ДТП в Надеждинском районе — проводится проверка

Posted 9 ноября, 06:54
Published 9 ноября, 06:54
Modified 9 ноября, 06:54
Updated 9 ноября, 06:54
На место аварии быстро прибыли сотрудники Госавтоинспекции и медики. Установлено, что 27-летний водитель автомобиля Toyota Cresta ехал из Уссурийска в Владивосток. Он не учел дорожные условия и потерял управление, врезавшись в барьерное ограждение.
В результате аварии травмы получили водитель и трое его пассажиров — мужчины 61, 55 и 56 лет. Все пострадавшие были госпитализированы.
При проверке выяснили, что у водителя нет водительского удостоверения. Ранее он уже имел проблемы с законом за нарушения правил дорожного движения. Госавтоинспекция продолжает разбираться в обстоятельствах аварии.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что утро во Владивостоке началось с множества аварий.