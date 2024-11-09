Четыре человека пострадали ДТП в Надеждинском районе — проводится проверка

На место аварии быстро прибыли сотрудники Госавтоинспекции и медики. Установлено, что 27-летний водитель автомобиля Toyota Cresta ехал из Уссурийска в Владивосток. Он не учел дорожные условия и потерял управление, врезавшись в барьерное ограждение.