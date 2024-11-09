С множества аварий началось утро во Владивостоке — в городе появился первый гололед

Posted 9 ноября, 00:12
Published 9 ноября, 00:12
Modified 9 ноября, 00:12
Updated 9 ноября, 00:12
На низководном мосту произошло сразу несколько ДТП. Очевидцы заметили, что на место аварий приехала скорая помощь. Движение на мосту стало сильно затруднено.
Также одно ДТП случилось на объездной трассе Седанка — Патрокл. Обе машины врезались в защитные ограждения. Проезд между пострадавшими автомобилями остался открытым, но движение по трассе затруднено.
Водителям стоит быть осторожными на дорогах и учитывать погодные условия.