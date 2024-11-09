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Posted 9 ноября, 00:12

Published 9 ноября, 00:12

Modified 9 ноября, 00:12

Updated 9 ноября, 00:12

С множества аварий началось утро во Владивостоке

С множества аварий началось утро во Владивостоке — в городе появился первый гололед

9 ноября 2024, 00:12
Фото: 1MI.

С множества аварий началось утро во Владивостоке

Сюжет
Мост
Владивосток столкнулся с первым серьезным гололедом, и это привело к множеству автоаварий. Где сейчас трудно проехать — читайте в материале «Восток-Медиа».

На низководном мосту произошло сразу несколько ДТП. Очевидцы заметили, что на место аварий приехала скорая помощь. Движение на мосту стало сильно затруднено.

Также одно ДТП случилось на объездной трассе Седанка — Патрокл. Обе машины врезались в защитные ограждения. Проезд между пострадавшими автомобилями остался открытым, но движение по трассе затруднено.

Водителям стоит быть осторожными на дорогах и учитывать погодные условия.

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