Как в театре, даже лучше: вестибюль школы № 73 Владивостока не узнать

Что было сделано? Во-первых, рабочие обновили гардеробный блок и сделали школьный холл более функциональным. Во-вторых, в вестибюле появились яркие стенды с мотивационными надписями. Причём самыми разными — от милых и трогательных про необходимость надеть шапку и не забыть сменку, до серьёзных, посвящённых правилам хорошего тона. Причём нацелены многие мотивирующие фразы не только на школьников, но и на родителей учеников. Сюда приходят мамы и папы утром и вечером, провожая и встречая детей с учёбы.