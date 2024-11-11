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Posted 11 ноября, 06:01

Published 11 ноября, 06:01

Modified 11 ноября, 06:03

Updated 11 ноября, 06:03

Во Владивостоке кардинально преобразили вестибюль школы № 73

Как в театре, даже лучше: вестибюль школы № 73 Владивостока не узнать

11 ноября 2024, 06:01
Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru.

Во Владивостоке кардинально преобразили вестибюль школы № 73

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Наш Город
Театр, как известно, начинается с вешалки. Ну, а любой школьник начинает учебный день с чего? Правильно, с вестибюля родной школы. Снять верхнюю одежду, сменку надеть, проверить расписание… Вестибюль настраивает на учёбу, создаёт настроение. Тем более такой, как в школе № 73 краевого центра.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: вестибюль преобразился благодаря гранту от мэрии, нацеленному на модернизацию школьных пространств. Работы велись так, чтобы сделать это помещение и удобным, и функциональным, и эстетичным, и даже мотивирующим.

Что было сделано? Во-первых, рабочие обновили гардеробный блок и сделали школьный холл более функциональным. Во-вторых, в вестибюле появились яркие стенды с мотивационными надписями. Причём самыми разными — от милых и трогательных про необходимость надеть шапку и не забыть сменку, до серьёзных, посвящённых правилам хорошего тона. Причём нацелены многие мотивирующие фразы не только на школьников, но и на родителей учеников. Сюда приходят мамы и папы утром и вечером, провожая и встречая детей с учёбы.

Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru
— Именно дома дети учатся быть честными, пунктуальными и прилежными, уважать старших и своих учителей. Родительский дом даже в большей степени, чем школа, влияет на становление личности, родители — главный пример для каждого человека. Поэтому мы уверены, что совместные усилия школы и родителей способны сделать наших детей успешными и достойными членами общества, — подчеркнула директор школы Ольга Михалишина.

В-третьих, большая стена в вестибюле стала своего рода визитной карточкой школы. Здесь разместили логотип учебного учреждения, текст школьного гимна, а также интерактивное расписание звонков. Здесь же ребята могут на переменах провести время в мягкой зоне.

Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

Гранты на модернизацию школьных пространств выделяются администрацией города ежегодно. Нужно только разработать проект и принять участие в конкурсе. В ныншнем году средства — по два миллиона рублей — получили школы № 18, 23, 73, 82 и центр образования «Вектор».

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#Новости#Владивосток#Образование#Приморский край#Наш Город
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