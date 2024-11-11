Подтопления — в прошлом: во Владивостоке активно расчищают русла рек

Владивостоку не привыкать к капризам погоды и всевозможным её выкрутасам: тайфунам, сильным ливням, когда за сутки может выпасть и месячная норма осадков. Но вот от того, что сильный дождь вызывает подтопления в городской черте, жителям столицы ДФО придётся отвыкнуть. Для того, чтобы минимизировать, а в идеале — полностью предотвратить подобные последствия, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, в городе продолжаются работы по расчистке русел и дноуглублению рек.