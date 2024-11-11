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Posted 11 ноября, 05:32

Published 11 ноября, 05:32

Modified 11 ноября, 05:34

Updated 11 ноября, 05:34

Расчистка русел рек ведётся во Владивостоке для борьбы с подтоплениями

Подтопления — в прошлом: во Владивостоке активно расчищают русла рек

11 ноября 2024, 05:32
Фото: vlc.ru.

Расчистка русел рек ведётся во Владивостоке для борьбы с подтоплениями

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Наш Город
Борьба с возможными последствиями сильных дождей ведётся во Владивостоке — принимаются все возможные меры, чтобы избежать подобных последствий ливней. В частности, очищаются русла городских рек, ведутся дноуглубительные работы.

Владивостоку не привыкать к капризам погоды и всевозможным её выкрутасам: тайфунам, сильным ливням, когда за сутки может выпасть и месячная норма осадков. Но вот от того, что сильный дождь вызывает подтопления в городской черте, жителям столицы ДФО придётся отвыкнуть. Для того, чтобы минимизировать, а в идеале — полностью предотвратить подобные последствия, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, в городе продолжаются работы по расчистке русел и дноуглублению рек.

С момента начала работ (апрель 2024 года) уже расчищено более семи километров русел рек, изъято почти 100 тысяч кубических метров смешанного грунта.

Первым было приведено в порядок русло реки Песчанки — и результат оказался налицо: во время сильных дождей территории вокруг реки больше не подтапливаются.

Сейчас техника и бригады рабочих ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (по соглашению с администрацией Владивостока) трудятся в районе реки Богатая — расчищено русло на протяжении двух километров, изъято 28 тысяч кубических метров смешанного грунта.

Впереди — преображение реки Объяснения и Первой речки. Они давно нуждаются в проведении подобных работ.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в городе расчистили коллектор на Иманской.

Во Владивостоке прочистили ливневый коллектор на улице Иманской
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#Новости#Владивосток#Приморский край#Наш Город#Расчистка рек
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