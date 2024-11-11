Подтопления — в прошлом: во Владивостоке активно расчищают русла рек

Posted 11 ноября, 05:32
Published 11 ноября, 05:32
Modified 11 ноября, 05:34
Updated 11 ноября, 05:34
Владивостоку не привыкать к капризам погоды и всевозможным её выкрутасам: тайфунам, сильным ливням, когда за сутки может выпасть и месячная норма осадков. Но вот от того, что сильный дождь вызывает подтопления в городской черте, жителям столицы ДФО придётся отвыкнуть. Для того, чтобы минимизировать, а в идеале — полностью предотвратить подобные последствия, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, в городе продолжаются работы по расчистке русел и дноуглублению рек.
С момента начала работ (апрель 2024 года) уже расчищено более семи километров русел рек, изъято почти 100 тысяч кубических метров смешанного грунта.
Первым было приведено в порядок русло реки Песчанки — и результат оказался налицо: во время сильных дождей территории вокруг реки больше не подтапливаются.
Сейчас техника и бригады рабочих ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (по соглашению с администрацией Владивостока) трудятся в районе реки Богатая — расчищено русло на протяжении двух километров, изъято 28 тысяч кубических метров смешанного грунта.
Впереди — преображение реки Объяснения и Первой речки. Они давно нуждаются в проведении подобных работ.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в городе расчистили коллектор на Иманской.