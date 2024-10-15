Во Владивостоке прочистили ливневый коллектор на улице Иманской

Проведенные мероприятия должны значительно увеличить пропускную способность ливневки во время сильных осадков и предотвратить подтопления на улице Иманской, которые случались здесь нередко. Администрация Владивостока уделяет большое внимание модернизации городской инфраструктуры. Помимо ремонта на Иманской, в настоящее время ведутся работы по обследованию и прочистке ливневой канализации на улицах Пограничной и Батарейной. Эти меры также направлены на повышение эффективности системы водоотведения и улучшение качества жизни горожан.