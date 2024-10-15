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Posted 15 октября, 03:54

Published 15 октября, 03:54

Modified 15 октября, 03:56

Updated 15 октября, 03:56

Во Владивостоке прочистили ливневый коллектор на улице Иманской

Во Владивостоке прочистили ливневый коллектор на улице Иманской

15 октября 2024, 03:54
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru
Сюжет
Ремонт дорог
По заказу администрации Владивостока подрядная организация завершила основной этап работ по прочистке ливневой канализации на улице Иманской. Специалисты удалили мусор, ил и грунт из коллектора, а также провели обрезку деревьев и выкорчевали пни на открытых участках системы водоотведения.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на улицах Авроровской, Иманской и Комсомольской в этом году был проведен комплексный ремонт дорожного полотна, включая восстановление ливневой канализации. Дополнительно были выделены средства на расчистку коллектора, связывающего точку подтопления в этом районе с бухтой Безымянной. Всего было прочищено около 520 погонных метров системы водоотведения.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

Проведенные мероприятия должны значительно увеличить пропускную способность ливневки во время сильных осадков и предотвратить подтопления на улице Иманской, которые случались здесь нередко. Администрация Владивостока уделяет большое внимание модернизации городской инфраструктуры. Помимо ремонта на Иманской, в настоящее время ведутся работы по обследованию и прочистке ливневой канализации на улицах Пограничной и Батарейной. Эти меры также направлены на повышение эффективности системы водоотведения и улучшение качества жизни горожан.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

Ранее «Восток-Медиа» писало, что во Владивостоке продолжается ремонт и строительство дорог, несмотря на позднюю осень. Этому способствует теплая и почти сухая погода.

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