Во Владивостоке прочистили ливневый коллектор на улице Иманской

Posted 15 октября, 03:54
Published 15 октября, 03:54
Modified 15 октября, 03:56
Updated 15 октября, 03:56
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на улицах Авроровской, Иманской и Комсомольской в этом году был проведен комплексный ремонт дорожного полотна, включая восстановление ливневой канализации. Дополнительно были выделены средства на расчистку коллектора, связывающего точку подтопления в этом районе с бухтой Безымянной. Всего было прочищено около 520 погонных метров системы водоотведения.
Проведенные мероприятия должны значительно увеличить пропускную способность ливневки во время сильных осадков и предотвратить подтопления на улице Иманской, которые случались здесь нередко. Администрация Владивостока уделяет большое внимание модернизации городской инфраструктуры. Помимо ремонта на Иманской, в настоящее время ведутся работы по обследованию и прочистке ливневой канализации на улицах Пограничной и Батарейной. Эти меры также направлены на повышение эффективности системы водоотведения и улучшение качества жизни горожан.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что во Владивостоке продолжается ремонт и строительство дорог, несмотря на позднюю осень. Этому способствует теплая и почти сухая погода.