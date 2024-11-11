Приморский мёд — это бренд: наша продукция будет защищена от подделок

Posted 11 ноября, 00:50
Published 11 ноября, 00:50
Modified 11 ноября, 04:05
Updated 11 ноября, 04:05
В пресс-служба правительства Приморского края сообщили: агентство по развитию пчеловодства Приморского края зарегистрирует свой товарный знак и логотип в Китае. Теперь его не спутаешь с контрафактной продукцией.
Между прочим, во многих китайских магазинах, как рассказал руководитель агентства Рамиль Еникеев, можно найти нечто, выдаваемое за мёд из Приморья, но таковым вовсе не являющееся. Просто сладкая субстанция.
— Поэтому мы подали заявку о регистрации на территории КНР торгового знака агентства и его логотипа. Производители приморского меда смогут размещать его на своей продукции, что предоставит им дополнительную защиту, в том числе и уголовно-правового характера, в борьбе с дешевым контрафактом, — отметил он, добавив, что логотип будет своеобразным «Знаком качества» приморского меда.
Только с начала 2024 года в КНР было поставлено более 450 тонн таежного меда. В скором времени уникальный продукт из Приморья появится во Вьетнаме и арабских странах.
Напомним, губернатор Приморского края Олег Кожемяко держит под личным контролем вопросы развития пчеловодства в регионе и экспорт приморского сладкого деликатеса.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как поддерживают пчеловодов в Приморье.