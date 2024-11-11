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Posted 11 ноября, 00:50

Published 11 ноября, 00:50

Modified 11 ноября, 04:05

Updated 11 ноября, 04:05

«Приморский мед» получит свой товарный знак и логотип в Китае

Приморский мёд — это бренд: наша продукция будет защищена от подделок

11 ноября 2024, 00:50
Фото: primorsky.ru.

«Приморский мед» получит свой товарный знак и логотип в Китае

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Приморский мёд
В скором времени в Китае появятся новая торговая марка и логотип нового товара — «Приморский мёд». Так уникальный продукт из Приморья будет защищён от подделок.

В пресс-служба правительства Приморского края сообщили: агентство по развитию пчеловодства Приморского края зарегистрирует свой товарный знак и логотип в Китае. Теперь его не спутаешь с контрафактной продукцией.

Между прочим, во многих китайских магазинах, как рассказал руководитель агентства Рамиль Еникеев, можно найти нечто, выдаваемое за мёд из Приморья, но таковым вовсе не являющееся. Просто сладкая субстанция.

— Поэтому мы подали заявку о регистрации на территории КНР торгового знака агентства и его логотипа. Производители приморского меда смогут размещать его на своей продукции, что предоставит им дополнительную защиту, в том числе и уголовно-правового характера, в борьбе с дешевым контрафактом, — отметил он, добавив, что логотип будет своеобразным «Знаком качества» приморского меда.

Только с начала 2024 года в КНР было поставлено более 450 тонн таежного меда. В скором времени уникальный продукт из Приморья появится во Вьетнаме и арабских странах.

Напомним, губернатор Приморского края Олег Кожемяко держит под личным контролем вопросы развития пчеловодства в регионе и экспорт приморского сладкого деликатеса.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как поддерживают пчеловодов в Приморье.

Чтобы жизнь медом казалась: как поддерживают пчеловодов в Приморском крае
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#Новости#Общество#Владивосток#Мёд#Приморский край#Приморский мёд
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