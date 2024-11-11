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Posted 10 ноября, 23:23

Published 10 ноября, 23:23

Modified 10 ноября, 23:25

Updated 10 ноября, 23:25

Прохладная ветреная погода установилась в Приморском крае

Шапку не забудь: в Приморском крае царит типично ноябрьская погода

10 ноября 2024, 23:23
Фото: vostokmedia.com.

Прохладная ветреная погода установилась в Приморском крае

Сюжет
Погода
На наступившей рабочей неделе приморцев ждут дожди, но в понедельник небесная канцелярия решила обойтись без них.

По сообщениям Примгидромета, сегодня над краем царит антициклон, а это значит, что погода без осадков, небо голубое, а вот ветер может быть сильным. Ночью по краю были заморозки, днём температура воздуха будет держаться в районе +3…+8°C.

Во Владивостоке переменная облачность, ветрено. Днём воздух прогреется до +6…+8°C, но сильный северо-западный ветер не даст возможности насладиться этим теплом. Одевайтесь тщательно, не забудьте шапку.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как первый гололёд «порадовал» Владивосток.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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