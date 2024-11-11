Шапку не забудь: в Приморском крае царит типично ноябрьская погода

Posted 10 ноября, 23:23
Published 10 ноября, 23:23
Modified 10 ноября, 23:25
Updated 10 ноября, 23:25
По сообщениям Примгидромета, сегодня над краем царит антициклон, а это значит, что погода без осадков, небо голубое, а вот ветер может быть сильным. Ночью по краю были заморозки, днём температура воздуха будет держаться в районе +3…+8°C.
Во Владивостоке переменная облачность, ветрено. Днём воздух прогреется до +6…+8°C, но сильный северо-западный ветер не даст возможности насладиться этим теплом. Одевайтесь тщательно, не забудьте шапку.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как первый гололёд «порадовал» Владивосток.