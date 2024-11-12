Ох, не к добру тепло такое: ноябрьская погода удивляет приморцев

Аномально тёплый ноябрь удивляет жителей Приморского края

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Аномально тёплым выдался ноябрь в Приморском крае в этом году, отмечают синоптики. Вот и сегодня днём воздух в регионе местами прогреется до +10 градусов по Цельсию.

По сообщениям Примгидромета, сегодня ночью по краю прошли дожди, местами — на северах — было ощутимо холодно, до -12 градусов по Цельсию. Днём в Приморском крае по-прежнему аномально для ноября тепло — до +10°C. Ветер северо-западный сильный. Без осадков. Во Владивостоке ночью заморозков не было, дул сильный южный ветер. Днём он сменится на северо-западный и всё же останется сильным. Без осадков. Днём тепло — до +10°C. При это специалисты Примгидромета напоминают, что такое тепло в ноябре, как правило, обманчиво и может скоро смениться настоящим холодом. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда ждать осадков в крае. Два циклона и новый рекорд: какой будет погода в ноябре 2024 в Приморье Узнать подробнее