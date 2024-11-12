Ох, не к добру тепло такое: ноябрьская погода удивляет приморцев

Posted 11 ноября, 23:19
Published 11 ноября, 23:19
Modified 11 ноября, 23:21
Updated 11 ноября, 23:21
По сообщениям Примгидромета, сегодня ночью по краю прошли дожди, местами — на северах — было ощутимо холодно, до -12 градусов по Цельсию.
Днём в Приморском крае по-прежнему аномально для ноября тепло — до +10°C. Ветер северо-западный сильный. Без осадков.
Во Владивостоке ночью заморозков не было, дул сильный южный ветер. Днём он сменится на северо-западный и всё же останется сильным. Без осадков. Днём тепло — до +10°C.
При это специалисты Примгидромета напоминают, что такое тепло в ноябре, как правило, обманчиво и может скоро смениться настоящим холодом.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда ждать осадков в крае.