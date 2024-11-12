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Posted 11 ноября, 23:19

Published 11 ноября, 23:19

Modified 11 ноября, 23:21

Updated 11 ноября, 23:21

Аномально тёплый ноябрь удивляет жителей Приморского края

Ох, не к добру тепло такое: ноябрьская погода удивляет приморцев

11 ноября 2024, 23:19
Фото: vostokmedia.com.

Аномально тёплый ноябрь удивляет жителей Приморского края

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Погода
Аномально тёплым выдался ноябрь в Приморском крае в этом году, отмечают синоптики. Вот и сегодня днём воздух в регионе местами прогреется до +10 градусов по Цельсию.

По сообщениям Примгидромета, сегодня ночью по краю прошли дожди, местами — на северах — было ощутимо холодно, до -12 градусов по Цельсию.

Днём в Приморском крае по-прежнему аномально для ноября тепло — до +10°C. Ветер северо-западный сильный. Без осадков.

Во Владивостоке ночью заморозков не было, дул сильный южный ветер. Днём он сменится на северо-западный и всё же останется сильным. Без осадков. Днём тепло — до +10°C.

При это специалисты Примгидромета напоминают, что такое тепло в ноябре, как правило, обманчиво и может скоро смениться настоящим холодом.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда ждать осадков в крае.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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