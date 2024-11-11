Два циклона и новый рекорд: какой будет погода в ноябре 2024 в Приморье

Следующий фронт и циклон ожидаются в Приморском крае в субботу, 16 ноября. По всему региону пройдут сильные дожди, которые ночью в воскресенье могут перейти в снег при понижении температуры до -5 °С, что приведет к образованию гололеда. Однако для Владивостока вероятность снегопада пока оценивается как нулевая, согласно словам научного руководителя Примгидрометцентра Бориса Кубая. Более точный прогноз погоды на выходные будет предоставлен 14–15 ноября.