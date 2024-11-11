Два циклона и новый рекорд: какой будет погода в ноябре 2024 в Приморье

Posted 11 ноября, 06:05
Published 11 ноября, 06:05
Modified 11 ноября, 06:05
Updated 11 ноября, 06:05
По данным Примгидромета, ноябрь 2024 года в Приморье будет ближе к среднестатистическим условиям. Средние температуры сохранятся в пределах нормы, хотя количество осадков обещает быть ниже обычного. Этот ноябрь станет более сухим, чем предыдущие годы, но с температурными показателями, привычными для местных жителей.
Примгидромет сообщает, что средняя месячная температура ноября будет колебаться в диапазоне от -3 до -8 °C, на южном побережье ожидается от +1 до -1 °C.
Эти показатели укладываются в рамки многолетних норм, однако гидрометеорологи подчеркивают, что погода в отдельных частях края будет несколько варьироваться.
Владивосток, с его нормой в +0,9 °C, иногда может удивлять экстремальной прохладой, как это случилось в 1947 году, когда температура понизилась до -20 °C.
Прошлые выходные в Приморском крае удивили жителей необычайной теплотой. Во Владивостоке не было такой жары уже тридцать лет.
В минувшее воскресенье температура в регионе достигла аномальных значений, колеблясь от +12 до +18 °С после небольших осадков. Для сравнения, средние суточные температуры обычно ниже на 6-10 градусов, как сообщает «Примгидромет».
Кроме того, в дальневосточной столице был установлен рекорд, который не обновлялся на протяжении тридцати лет. Термометры показали +14 °С.
В последний раз 10 ноября такие температуры наблюдались в 1994 году, когда синоптики зафиксировали на 0,9 градуса ниже. Вчера также был обновлён абсолютный максимум.
В ноябре в Приморье традиционно идет меньше осадков, чем в летние месяцы. Прогнозируется, что количество осадков в этом году также будет ниже среднего значения.
В то время как западная часть края может рассчитывать на сухой ноябрь с менее чем 20 мм осадков, юго-восточное побережье остается наиболее влажным, ожидая около 50 мм.
Примечательно, что самым сухим ноябрь для Владивостока был в 1941 году, когда выпало лишь 0,5 мм осадков.
Несмотря на пока что совсем теплый и приятный ноябрь, без ложки дегтя месяц не обойдется — ночью во вторник, 12 ноября, над Приморьем пройдет циклон из Китая, который принесет небольшие и умеренные осадки в виде дождя со снегом, а в некоторых местах — чистый снег.
Температура понизится до 0…-6 °С, на востоке — до -7…-11 °С. На отдельных участках дорог возможна гололедица. На южном побережье температура будет чуть выше нуля, поэтому снега не ожидается, лишь дождь.
Днем погода начнет улучшаться: осадки уменьшатся, небо станет более ясным. Максимальная температура составит +5…+11 °С, на севере — 0…+4 °С. Владивосток отделается лишь слабым дождем ночью, а днем температура будет немного выше, чем сегодня.
В среду, 13 ноября, осадки прекратятся полностью. С приходом антициклона температура понизится на 1-5 градусов. Для Владивостока этот день может стать самым прохладным на неделе: ночью -1…-3 °С, днем +4…+7 °С. Однако будет солнечно.
В четверг Приморье накроют новые атмосферные фронты из Китая, поэтому день будет теплым, но дождливым. Вечером во Владивостоке ожидается ухудшение погоды: увеличится облачность и начнется дождь, но температура останется положительной даже ночью. Осадки прекратятся только в пятницу. Температура продолжит повышаться: ночью во Владивостоке +5…+7 °С, днем +7…+10 °С, но с прекращением дождя и рассеиванием облаков усилится ветер.
Следующий фронт и циклон ожидаются в Приморском крае в субботу, 16 ноября. По всему региону пройдут сильные дожди, которые ночью в воскресенье могут перейти в снег при понижении температуры до -5 °С, что приведет к образованию гололеда. Однако для Владивостока вероятность снегопада пока оценивается как нулевая, согласно словам научного руководителя Примгидрометцентра Бориса Кубая. Более точный прогноз погоды на выходные будет предоставлен 14–15 ноября.
«Просто Погода» пишет, что погода в ноябре в 2024-м году не будет радикально отличаться от среднеестатистической за прошлые года в Приморском, температурные показатели близки к средним за последние 5 лет.
Средняя температура в Ноябре днем будет около +1°C, ночью же средняя температура согласно нашим данным будет на уровне -4°C. При этом максимальная температура в этом месяце: +10°C (не считая рекорда), а минимальная: -16°C.
«Яндекс Погода» же пишет, что в ноябре климат в Приморье можно охарактеризовать как холодный. В среднем в ноябре в Приморье будет 20 дождливых, 8 пасмурных и 2 ясных дня. Дожди преимущественно умеренные. В ноябре, а также в январе, феврале, марте и октябре Приморье считается местом, некомфортным для посещения.