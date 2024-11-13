vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 02:07

Published 13 ноября, 02:07

Modified 13 ноября, 02:09

Updated 13 ноября, 02:09

Спектакль, посвящённый истории Восточного института, покажут во Владивостоке

Кому снятся сны в красном тереме? Ответ скрывает историческое здание Владивостока

13 ноября 2024, 02:07
Фото: Пресс-служба Пушкинского театра ДВФУ.

Спектакль, посвящённый истории Восточного института, покажут во Владивостоке

Сюжет
Премьера
В Пушкинском театре ДВФУ 24 ноября состоится премьера спектакля «Восточный институт. Сны в красном тереме» (16+). ОН станет ещё одной постановкой в рамках проекта «Владивосток. Ожившая история» (16+), который посвящён судьбам людей, ставших знаковыми для Владивостока.

Напомним, в цикл «Владивосток. Ожившая история» входят спектакли об одном из известнейших предпринимателей и меценатов Владивостока Адольфе Даттане, о «гении места» Владимире Арсеньеве, о Михаиле Янковском. И вот теперь к премьере готовится постановка, которая расскажет о первых преподавателях Восточного института, о людях, стоявших у истоков высшего образования на Дальнем Востоке.

— Спектакль «Восточный институт. Сны в красном тереме» осмысляет судьбу Владивостока сквозь призму университета и приурочен к 125-летию высшего образования на Дальнем Востоке, — рассказал директор Пушкинского театра ДВФУ Александр Вовненко.

Пьесу — основываясь на исторических материалах и исследованиях истории становления Восточного института — написал Андрей Калачинский. Режиссёр спектакля — Сергей Руденок, чьи постановки в разных театрах Приморья знают и любят жители края. В ролях — артисты театров Владивостока — Юлиана Белаш, Игорь Смирнов, Денис Фить и другие.

Главный герой спектакля, как рассказали в пресс-службе Пушкинского театра ДВФУ — Аполлинарий Васильевич Рудаков, — соединил в себе образы сразу трёх первых директоров Восточного института. Спектакль рассказывает о 50 первых годах из жизни вуза.

— Такой литературный прием оправдан, ведь Аполлинарий Рудаков был среди первых профессоров института и его руководителем на протяжении десяти лет. В образе профессора по кусочкам собраны все ректоры и профессоры Восточного института, а в студентах — все выпускники разных лет, — отметили в пресс-службе, подчеркнув, что помимо профессиональных актёров на сцену выйдут и студенты и преподаватели ДВФУ, всего — более четырёх десятков человек.

Напомним, Восточный институт был открыт во Владивостоке в 1899 году. Он основан по высочайшему указу императора Николая II и стал первым учреждением высшего образования от Томска до Тихого океана.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало об уникальном спектакле в Приморском краевом театре кукол.

#Новости#Культура#Владивосток#Премьера#Пушкинский театр#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика