Кому снятся сны в красном тереме? Ответ скрывает историческое здание Владивостока

Posted 13 ноября, 02:07
Published 13 ноября, 02:07
Modified 13 ноября, 02:09
Updated 13 ноября, 02:09
Напомним, в цикл «Владивосток. Ожившая история» входят спектакли об одном из известнейших предпринимателей и меценатов Владивостока Адольфе Даттане, о «гении места» Владимире Арсеньеве, о Михаиле Янковском. И вот теперь к премьере готовится постановка, которая расскажет о первых преподавателях Восточного института, о людях, стоявших у истоков высшего образования на Дальнем Востоке.
— Спектакль «Восточный институт. Сны в красном тереме» осмысляет судьбу Владивостока сквозь призму университета и приурочен к 125-летию высшего образования на Дальнем Востоке, — рассказал директор Пушкинского театра ДВФУ Александр Вовненко.
Пьесу — основываясь на исторических материалах и исследованиях истории становления Восточного института — написал Андрей Калачинский. Режиссёр спектакля — Сергей Руденок, чьи постановки в разных театрах Приморья знают и любят жители края. В ролях — артисты театров Владивостока — Юлиана Белаш, Игорь Смирнов, Денис Фить и другие.
Главный герой спектакля, как рассказали в пресс-службе Пушкинского театра ДВФУ — Аполлинарий Васильевич Рудаков, — соединил в себе образы сразу трёх первых директоров Восточного института. Спектакль рассказывает о 50 первых годах из жизни вуза.
— Такой литературный прием оправдан, ведь Аполлинарий Рудаков был среди первых профессоров института и его руководителем на протяжении десяти лет. В образе профессора по кусочкам собраны все ректоры и профессоры Восточного института, а в студентах — все выпускники разных лет, — отметили в пресс-службе, подчеркнув, что помимо профессиональных актёров на сцену выйдут и студенты и преподаватели ДВФУ, всего — более четырёх десятков человек.
Напомним, Восточный институт был открыт во Владивостоке в 1899 году. Он основан по высочайшему указу императора Николая II и стал первым учреждением высшего образования от Томска до Тихого океана.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало об уникальном спектакле в Приморском краевом театре кукол.