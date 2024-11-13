Кому снятся сны в красном тереме? Ответ скрывает историческое здание Владивостока

— Такой литературный прием оправдан, ведь Аполлинарий Рудаков был среди первых профессоров института и его руководителем на протяжении десяти лет. В образе профессора по кусочкам собраны все ректоры и профессоры Восточного института, а в студентах — все выпускники разных лет, — отметили в пресс-службе, подчеркнув, что помимо профессиональных актёров на сцену выйдут и студенты и преподаватели ДВФУ, всего — более четырёх десятков человек.