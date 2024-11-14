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Posted 14 ноября, 02:03

Published 14 ноября, 02:03

Modified 14 ноября, 02:05

Updated 14 ноября, 02:05

О планах улучшения ситуации с вывозом мусора рассказал мэр Владивостока

Новые контейнеры и техника: глава Владивостока рассказал о мерах борьбы с мусором

14 ноября 2024, 02:03
Фото: 1MI.

О планах улучшения ситуации с вывозом мусора рассказал мэр Владивостока

Сюжет
Вывоз мусора
Глава Владивостока Константин Шестаков рассказал о положительной динамике в усовершенствовании процессов вывоза мусора в городе. Мэр поведал о том, чего уже добились на данном поприще, а также поделился дальнейшими планами в нелегком деле.

В 2024 году соорудили 119 площадок для вывоза ТБО и установили 326 контейнеров. Более того, в городе появится еще 100 мусорных баков, отметил глава Владивостока.

Еще в муниципалитете «наращиваются силы» в борьбе с отходами. Таким образом, в Первореченском районе увеличили количество техники, которая занимается вывозом картона и крупногабаритного мусора, до девяти единиц. Также выделили два дополнительных мусоровоза для Советского района, подчеркнул мэр в ходе доклада губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.

«Вскоре также лицензию на вывоз мусора получит муниципальное предприятие „Содержание городских территорий“. Оно будет обслуживать еще 40 контейнерных площадок в Советском районе», — добавил Константин Шестаков.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке идет работа по вывозу старых покрышек. Только в этом году из города было вывезено 986 тонн потенциально опасного мусора.

Прочь из города: Владивосток методично избавляется от старых покрышек
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#Новости#Общество#Владивосток#Вывоз мусора#Мусор#Олег Кожемяко#Константин Шестаков#Лицензия#Мусоровоз#Приморский край
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