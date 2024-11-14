Новые контейнеры и техника: глава Владивостока рассказал о мерах борьбы с мусором

Posted 14 ноября, 02:03
Published 14 ноября, 02:03
Modified 14 ноября, 02:05
Updated 14 ноября, 02:05
В 2024 году соорудили 119 площадок для вывоза ТБО и установили 326 контейнеров. Более того, в городе появится еще 100 мусорных баков, отметил глава Владивостока.
Еще в муниципалитете «наращиваются силы» в борьбе с отходами. Таким образом, в Первореченском районе увеличили количество техники, которая занимается вывозом картона и крупногабаритного мусора, до девяти единиц. Также выделили два дополнительных мусоровоза для Советского района, подчеркнул мэр в ходе доклада губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.
«Вскоре также лицензию на вывоз мусора получит муниципальное предприятие „Содержание городских территорий“. Оно будет обслуживать еще 40 контейнерных площадок в Советском районе», — добавил Константин Шестаков.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке идет работа по вывозу старых покрышек. Только в этом году из города было вывезено 986 тонн потенциально опасного мусора.