Джаз острова Свободы: кубинские музыканты подарили Владивостоку жаркие ритмы

По словам участников коллектива, музыка Иоэля — это соединение его страстной, жаркой кубинской натуры, знойного яркого острова, где он родился и вырос, впитал всей душой его ритмы, его экзотическую красоту, и того, что он получает в России — особой энергетики и душевности нашей страны, её невероятной и по сию пору не разгаданной русской души.