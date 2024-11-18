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Posted 18 ноября, 02:26

Published 18 ноября, 02:26

Modified 18 ноября, 05:10

Updated 18 ноября, 05:10

Во Владивостоке в рамках джазового фестиваля выступили музыканты с Кубы

Джаз острова Свободы: кубинские музыканты подарили Владивостоку жаркие ритмы

18 ноября 2024, 02:26
Фото: vostokmedia.com.

Во Владивостоке в рамках джазового фестиваля выступили музыканты с Кубы

Сюжет
Международный джазовый фестиваль
Яркие, сочные, зажигательные ритмы подарили Владивостоку в рамках Международного джазового фестиваля музыканты группы Moreira's jazz band. Это яркое музыкальное событие проходит в рамках национального проекта «Культура» и при поддержке правительства и министерства культуры Приморского края.

Moreira's jazz band — группа интернациональная, она состоит из российских и кубинских музыкантов: Йоэль Морейра (саксофон, флейта, перкуссия), Данило Морейра (бас-гитара), Максимилиан Шевелев (клавишные), Франциско Беррио (ударные), Егор Балабанов (труба), Норман Матурелл (перкуссия). Исполняют они в основном музыку, написанную Йоэлем Морейра.

Фото: vostokmedia.com
— Мы приехали с братом в Россию сначала на два года — по контракту, хотели поиграть с русскими музыкантами. И нам это понравилось, я живу в России уже 12 лет, у меня здесь семья. В конце концов мы с братом решили сделать свой коллектив, который состоял бы из русских музыкантов и кубинских, — рассказал Йоэль. — Мы с большим интересом ехали во Владивосток, город на другом конце такой огромной страны — России.

Отметим, что Владивосток встретил кубинских музыкантов проливным дождём — но публику капризы погоды не смутили, Большой зал Приморской краевой филармонии был полнёхонек, а аплодисменты, которыми наградили зрители Moreira's jazz band, были бурными и горячими.

По словам участников коллектива, музыка Иоэля — это соединение его страстной, жаркой кубинской натуры, знойного яркого острова, где он родился и вырос, впитал всей душой его ритмы, его экзотическую красоту, и того, что он получает в России — особой энергетики и душевности нашей страны, её невероятной и по сию пору не разгаданной русской души.

Фото: vostokmedia.com

— Моя музыка — это как солнечное море, но оно находится не на Кубе, а где-то в России, может быть, даже во Владивостоке, — улыбнулся Йоэль Морейра.

Кубинско-русский джаз приморской публике пришёлся по душе. Зрители отмечали, что будут ждать музыкантов снова, на следующем джазовом фестивале.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как выступило в рамках фестиваля во Владивостоке трио Даниила Крамера.

«Это наш джаз и мы его играем»: трио Даниила Крамера выступило во Владивостоке — фото
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#Новости#Культура#Владивосток#Международный джазовый фестиваль#Приморский край#Приморская краевая филармония
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