Джаз острова Свободы: кубинские музыканты подарили Владивостоку жаркие ритмы

Posted 18 ноября, 02:26
Published 18 ноября, 02:26
Modified 18 ноября, 05:10
Updated 18 ноября, 05:10
Moreira's jazz band — группа интернациональная, она состоит из российских и кубинских музыкантов: Йоэль Морейра (саксофон, флейта, перкуссия), Данило Морейра (бас-гитара), Максимилиан Шевелев (клавишные), Франциско Беррио (ударные), Егор Балабанов (труба), Норман Матурелл (перкуссия). Исполняют они в основном музыку, написанную Йоэлем Морейра.
— Мы приехали с братом в Россию сначала на два года — по контракту, хотели поиграть с русскими музыкантами. И нам это понравилось, я живу в России уже 12 лет, у меня здесь семья. В конце концов мы с братом решили сделать свой коллектив, который состоял бы из русских музыкантов и кубинских, — рассказал Йоэль. — Мы с большим интересом ехали во Владивосток, город на другом конце такой огромной страны — России.
Отметим, что Владивосток встретил кубинских музыкантов проливным дождём — но публику капризы погоды не смутили, Большой зал Приморской краевой филармонии был полнёхонек, а аплодисменты, которыми наградили зрители Moreira's jazz band, были бурными и горячими.
По словам участников коллектива, музыка Иоэля — это соединение его страстной, жаркой кубинской натуры, знойного яркого острова, где он родился и вырос, впитал всей душой его ритмы, его экзотическую красоту, и того, что он получает в России — особой энергетики и душевности нашей страны, её невероятной и по сию пору не разгаданной русской души.
— Моя музыка — это как солнечное море, но оно находится не на Кубе, а где-то в России, может быть, даже во Владивостоке, — улыбнулся Йоэль Морейра.
Кубинско-русский джаз приморской публике пришёлся по душе. Зрители отмечали, что будут ждать музыкантов снова, на следующем джазовом фестивале.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как выступило в рамках фестиваля во Владивостоке трио Даниила Крамера.