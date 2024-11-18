Крупный микрорайон Владивостока получит выезд на объездную дорогу — работы начаты

Posted 18 ноября, 06:05
Published 18 ноября, 06:05
Modified 18 ноября, 06:07
Updated 18 ноября, 06:07
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: строительство новой дороги, съезда и выезда на трассу Седанка — Патрокл в районе Зелёного Угла началось и движется хорошим темпами. Уже завершена вырубка деревьев, сейчас рабочие бригады завершают снятие растительного грунта.
Дорога, связывающая эти районы города с объездной трассой, по сути состоит из двух объектов: съезд-выезд на трассу «Аэропорт — остров Русский» и дорога как таковая. Все они были включены в мастер-план развития Владивостока, а средства на строительство город получил, благодаря выделенному правительством Приморья специальному казначейскому кредиту.
Заметим, что на средства этого же кредита в столице ДФО сейчас идёт масштабная реконструкция перекрёстка Русской и проспекта 100-летия Владивостока, благодаря ему строятся дороги на Патрокле и завершается капитальный ремонт улицы Адмирала Горшкова.
— Подрядчик разработал проект строительства дороги, которая свяжет жилой микрорайон с объездной трассой, а также внёс корректировки в проект строительства съезда с объездной трассы и выезда на неё. В последнем случае при начале работы были выявлены несоответствия геологическим изыскания, в результате чего и потребовалось корректировка, — пояснили в управлении дорог администрации Владивостока.
Также в пресс-службе отметили, что строительство дороги мэрия города и независимые эксперты держат под особым контролем.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как идёт ремонт дорог в Приморском крае.