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Posted 18 ноября, 06:05

Published 18 ноября, 06:05

Modified 18 ноября, 06:07

Updated 18 ноября, 06:07

Работы по строительству новой дороги во Владивостоке уже начались

Крупный микрорайон Владивостока получит выезд на объездную дорогу — работы начаты

18 ноября 2024, 06:05
Фото: vlc.ru.

Работы по строительству новой дороги во Владивостоке уже начались

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Наш Город
Давняя мечта жителей 71-го микрорайона Владивостока, а также тех, кто живёт в районе «Зелёного Угла», близится к исполнению — во всяком случае, уже обретает вполне зримые контуры. Речь идёт о строительстве дороги, которая свяжет эти районы и объездную трассу.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: строительство новой дороги, съезда и выезда на трассу Седанка — Патрокл в районе Зелёного Угла началось и движется хорошим темпами. Уже завершена вырубка деревьев, сейчас рабочие бригады завершают снятие растительного грунта.

Дорога, связывающая эти районы города с объездной трассой, по сути состоит из двух объектов: съезд-выезд на трассу «Аэропорт — остров Русский» и дорога как таковая. Все они были включены в мастер-план развития Владивостока, а средства на строительство город получил, благодаря выделенному правительством Приморья специальному казначейскому кредиту.

Фото: vlc.ru

Заметим, что на средства этого же кредита в столице ДФО сейчас идёт масштабная реконструкция перекрёстка Русской и проспекта 100-летия Владивостока, благодаря ему строятся дороги на Патрокле и завершается капитальный ремонт улицы Адмирала Горшкова.

Видео: vlc.ru.
— Подрядчик разработал проект строительства дороги, которая свяжет жилой микрорайон с объездной трассой, а также внёс корректировки в проект строительства съезда с объездной трассы и выезда на неё. В последнем случае при начале работы были выявлены несоответствия геологическим изыскания, в результате чего и потребовалось корректировка, — пояснили в управлении дорог администрации Владивостока.

Также в пресс-службе отметили, что строительство дороги мэрия города и независимые эксперты держат под особым контролем.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как идёт ремонт дорог в Приморском крае.

Работа спорится: на дорогах Приморского края укладывают асфальт и ведут ремонт
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#Новости#Видео#Владивосток#Приморский край#Наш Город#Дорожники#Дорожное строительство
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