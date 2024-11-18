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Posted 18 ноября, 06:48

Published 18 ноября, 06:48

Modified 18 ноября, 06:50

Updated 18 ноября, 06:50

Новый парк обустраивают на улице Ватутина во Владивостоке

В зиму — с новым парком: зелёная зона на улице Ватутина во Владивостоке преображается

18 ноября 2024, 06:48
Фото: Максим Долбнин. vlc.ru.

Новый парк обустраивают на улице Ватутина во Владивостоке

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Наш Город
Совсем недавно это была, как говорили местные жители, «ничейная сопка» — уголок зелени на склоне от улицы Ватутина, 26 до остановки «Депутатская», что на Нейбута. А сегодня здесь почти что готов новый парк!

Пока позволяет погода, это общественное пространство продолжает активно преображаться. Напомним, превращение зелёного — но никак не приспособленного даже для простой прогулки вниз или вверх — уголка 71-го микрорайона стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В управлении городской среды администрации Владивостока сообщили: первый этап благоустройства будущего парка завершается. Его основная задача фактически выполнена: комфортный пешеходный маршрут от автобусной остановки «Депутатская» до Ватутина, 26. почти готов. Более километра широких дорожек уложили рабочие, забетонировали лестницы.

Фото: Максим Долбнин. vlc.ru

Сейчас работы идут активно — завершается процесс устройства температурных швов, создаются подпорные стены, идёт озеленение.

— До конца года будут установлены удобные скамейки, смонтировано освещение и видеонаблюдение. Работы ведутся в ежедневном режиме и под постоянным контролем специалистов, — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, каким праздником стало для жителей района 3-й Рабочей открытие нового сквера.

«Мы давно этого ждали» — жители Владивостока радуются новому скверу
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#Новости#Владивосток#Парки#Приморский край#Наш Город
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