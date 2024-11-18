В зиму — с новым парком: зелёная зона на улице Ватутина во Владивостоке преображается

Posted 18 ноября, 06:48
Published 18 ноября, 06:48
Modified 18 ноября, 06:50
Updated 18 ноября, 06:50
Пока позволяет погода, это общественное пространство продолжает активно преображаться. Напомним, превращение зелёного — но никак не приспособленного даже для простой прогулки вниз или вверх — уголка 71-го микрорайона стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
В управлении городской среды администрации Владивостока сообщили: первый этап благоустройства будущего парка завершается. Его основная задача фактически выполнена: комфортный пешеходный маршрут от автобусной остановки «Депутатская» до Ватутина, 26. почти готов. Более километра широких дорожек уложили рабочие, забетонировали лестницы.
Сейчас работы идут активно — завершается процесс устройства температурных швов, создаются подпорные стены, идёт озеленение.
— До конца года будут установлены удобные скамейки, смонтировано освещение и видеонаблюдение. Работы ведутся в ежедневном режиме и под постоянным контролем специалистов, — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, каким праздником стало для жителей района 3-й Рабочей открытие нового сквера.